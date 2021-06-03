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"أمن الدولة" و"دارة الملك عبد العزيز" يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الانتماء الوطني

تستهدف دعم قيم الوسطية والاعتدال والعمل على معالجة قضايا الانحراف الفكري

وقعت رئاسة أمن الدولة ودارة الملك عبد العزيز أمس الأربعاء، مذكرة تعاون لتعزيز الانتماء الوطني، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وفي التفاصيل، تهدف المذكرة إلى التعاون في مجال تعزيز الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني، ومعالجة القضايا الفكرية، والانحراف الفكري وتعزيز القيم الإيجابية.

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"أمن الدولة" و"دارة الملك عبد العزيز" يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الانتماء الوطني
سبق

وقعت رئاسة أمن الدولة ودارة الملك عبد العزيز أمس الأربعاء، مذكرة تعاون لتعزيز الانتماء الوطني، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وفي التفاصيل، تهدف المذكرة إلى التعاون في مجال تعزيز الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني، ومعالجة القضايا الفكرية، والانحراف الفكري وتعزيز القيم الإيجابية.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
01:55 AM

"أمن الدولة" و"دارة الملك عبد العزيز" يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الانتماء الوطني

تستهدف دعم قيم الوسطية والاعتدال والعمل على معالجة قضايا الانحراف الفكري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت رئاسة أمن الدولة ودارة الملك عبد العزيز أمس الأربعاء، مذكرة تعاون لتعزيز الانتماء الوطني، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وفي التفاصيل، تهدف المذكرة إلى التعاون في مجال تعزيز الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني، ومعالجة القضايا الفكرية، والانحراف الفكري وتعزيز القيم الإيجابية.

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