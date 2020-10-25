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‫إقفال طرح شهر أكتوبر 2020م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الديْن، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال سعودي (مئتان وسبعون مليون ريال سعودي).

وقد قُسمت الإصدارات إلى شريحتين؛ حيث بلغت الشريحة الأولى 235 مليون ريال سعودي (مئتين وخمسة وثلاثين مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 782.8 مليون ريال سعودي (سبعمائة واثنان وثمانون مليونًا وثمانمائة ألف ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي؛ فيما بلغت الشريحة الثانية 35 مليون ريال سعودي (خمسة وثلاثين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.650 مليارات ريال سعودي (سبع مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي.

وزارة المالية

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‫إقفال طرح شهر أكتوبر 2020م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
سبق

أعلن المركز الوطني لإدارة الديْن، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال سعودي (مئتان وسبعون مليون ريال سعودي).

وقد قُسمت الإصدارات إلى شريحتين؛ حيث بلغت الشريحة الأولى 235 مليون ريال سعودي (مئتين وخمسة وثلاثين مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 782.8 مليون ريال سعودي (سبعمائة واثنان وثمانون مليونًا وثمانمائة ألف ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي؛ فيما بلغت الشريحة الثانية 35 مليون ريال سعودي (خمسة وثلاثين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.650 مليارات ريال سعودي (سبع مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:37 AM

‫إقفال طرح شهر أكتوبر 2020م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن المركز الوطني لإدارة الديْن، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال سعودي (مئتان وسبعون مليون ريال سعودي).

وقد قُسمت الإصدارات إلى شريحتين؛ حيث بلغت الشريحة الأولى 235 مليون ريال سعودي (مئتين وخمسة وثلاثين مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 782.8 مليون ريال سعودي (سبعمائة واثنان وثمانون مليونًا وثمانمائة ألف ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي؛ فيما بلغت الشريحة الثانية 35 مليون ريال سعودي (خمسة وثلاثين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.650 مليارات ريال سعودي (سبع مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي.

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