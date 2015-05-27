ضمك يحسم مواجهة صراع الهبوط بتغلبه على الباطن بضربتين

أنعش فريق ضمك من حظوظه بالبقاء ضمن فرق الدوري السعودي للمحترفين بعد تغلبه خارج قواعده على مضيفه الباطن بهدفين دون رد وذلك في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على أرض ملعب نادي الباطن في ختام منافسات الجولة (29) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذا الفوز الثمين رفع ضمك رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الثالث عشر فيما تراجع الباطن إلى المركز الرابع عشر بالرصيد ذاته.

الشوط الأول انتهي سلبيا من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني نجح الضيوف بخطف فوز التقدم عن طريق هدافه الأرجنتيني إيميليو زيلايا برأسية ويحولها ناحية الشباك عند الدقيقة 73 مسجلاً هدفه الشخصي الـ17 بالمسابقة.

وعمق الظهير الأيسر عبدالله العمار من جراح الباطن بإحرازه الهدف الثاني لفريقه ضمك عند الدقيقة 84 بعد أن تابع عرضية البديل بودسكو في شباك مارتن كامبانيا.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء إشهار الحكم تركي الخضير البطاقة الحمراء بوجه لاعب الباطن سعد خيري.