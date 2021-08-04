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"أمانة العاصمة المقدسة" تبرم عقدًا لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق

بتكلفة أكثر من 21 مليون ريال.. ضمن مبادراتها لرفع كفاءة المرافق العامة بمكة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية، وذلك لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق الواقعة جنوبي مكة، وذلك ضمن أعمال مبادراتها في مجال التشجير ورفع كفاءة دورات المياه والمرافق العامة بمكة المكرمة.

وتفصيلًا: جاء العقد الذي تم إبرامه لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق جنوب مكة المكرمة بمبلغ 21.673.682 ريالًا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التشجير وصيانة الحدائق، لمدة ثلاث سنوات ميلادية.


ويشمل العقد العديد من المواقع والحدائق العامة والمسطحات الخضراء في مختلف أحياء جنوب مكة المكرمة، وذلك ضمن أهداف الأمانة إلى الارتقاء بمستوى الحدائق العامة وصيانة التشجير والزراعة، والعمل على تهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة والمحافظة عليها بصفة مستمرة.

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"أمانة العاصمة المقدسة" تبرم عقدًا لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق
سبق

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية، وذلك لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق الواقعة جنوبي مكة، وذلك ضمن أعمال مبادراتها في مجال التشجير ورفع كفاءة دورات المياه والمرافق العامة بمكة المكرمة.

وتفصيلًا: جاء العقد الذي تم إبرامه لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق جنوب مكة المكرمة بمبلغ 21.673.682 ريالًا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التشجير وصيانة الحدائق، لمدة ثلاث سنوات ميلادية.


ويشمل العقد العديد من المواقع والحدائق العامة والمسطحات الخضراء في مختلف أحياء جنوب مكة المكرمة، وذلك ضمن أهداف الأمانة إلى الارتقاء بمستوى الحدائق العامة وصيانة التشجير والزراعة، والعمل على تهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة والمحافظة عليها بصفة مستمرة.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
09:29 PM

"أمانة العاصمة المقدسة" تبرم عقدًا لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق

بتكلفة أكثر من 21 مليون ريال.. ضمن مبادراتها لرفع كفاءة المرافق العامة بمكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية، وذلك لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق الواقعة جنوبي مكة، وذلك ضمن أعمال مبادراتها في مجال التشجير ورفع كفاءة دورات المياه والمرافق العامة بمكة المكرمة.

وتفصيلًا: جاء العقد الذي تم إبرامه لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق جنوب مكة المكرمة بمبلغ 21.673.682 ريالًا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التشجير وصيانة الحدائق، لمدة ثلاث سنوات ميلادية.


ويشمل العقد العديد من المواقع والحدائق العامة والمسطحات الخضراء في مختلف أحياء جنوب مكة المكرمة، وذلك ضمن أهداف الأمانة إلى الارتقاء بمستوى الحدائق العامة وصيانة التشجير والزراعة، والعمل على تهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة والمحافظة عليها بصفة مستمرة.

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