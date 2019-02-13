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"الميموني" يفتتح مؤتمر الصيدلة الثالث في الطائف

دشن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، الخميس، فعاليات مؤتمر الصيدلة في نسخته الثالثة.

جاء ذلك، بحضور مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد القحطاني، والقيادات الصحية بالوزارة، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية المختلفة.

وافتتح محافظ الطائف، المعرض المصاحب للمؤتمر، وتوجه إلى مقر الحفل المعد بهذه المناسبة، ثم كرم المتميزين من القطاعات الصحية بالمناطق والمشاركين في الفعاليات.

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، بمشاركة 20 متحدثًا من أبرز المهتمين والمختصين في مجالات الصيدلة، وأكثر من 1200 ممارس.

وأعرب محافظ الطائف، عن شكره وتقديره لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، على جميع الجهود المقدمة لإنجاح المؤتمر والذي ينفذ للسنة الثالثة على التوالي، ويسلط الضوء على مستقبل التخصصات الصيدلية.

وحث على بذل المزيد من الجهود للتفاعل مع مخرجات المؤتمر والاستفادة منه.

محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني فعاليات مؤتمر الصيدلة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الميموني" يفتتح مؤتمر الصيدلة الثالث في الطائف
سبق

دشن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، الخميس، فعاليات مؤتمر الصيدلة في نسخته الثالثة.

جاء ذلك، بحضور مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد القحطاني، والقيادات الصحية بالوزارة، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية المختلفة.

وافتتح محافظ الطائف، المعرض المصاحب للمؤتمر، وتوجه إلى مقر الحفل المعد بهذه المناسبة، ثم كرم المتميزين من القطاعات الصحية بالمناطق والمشاركين في الفعاليات.

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، بمشاركة 20 متحدثًا من أبرز المهتمين والمختصين في مجالات الصيدلة، وأكثر من 1200 ممارس.

وأعرب محافظ الطائف، عن شكره وتقديره لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، على جميع الجهود المقدمة لإنجاح المؤتمر والذي ينفذ للسنة الثالثة على التوالي، ويسلط الضوء على مستقبل التخصصات الصيدلية.

وحث على بذل المزيد من الجهود للتفاعل مع مخرجات المؤتمر والاستفادة منه.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
02:50 PM

"الميموني" يفتتح مؤتمر الصيدلة الثالث في الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، الخميس، فعاليات مؤتمر الصيدلة في نسخته الثالثة.

جاء ذلك، بحضور مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد القحطاني، والقيادات الصحية بالوزارة، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية المختلفة.

وافتتح محافظ الطائف، المعرض المصاحب للمؤتمر، وتوجه إلى مقر الحفل المعد بهذه المناسبة، ثم كرم المتميزين من القطاعات الصحية بالمناطق والمشاركين في الفعاليات.

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، بمشاركة 20 متحدثًا من أبرز المهتمين والمختصين في مجالات الصيدلة، وأكثر من 1200 ممارس.

وأعرب محافظ الطائف، عن شكره وتقديره لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، على جميع الجهود المقدمة لإنجاح المؤتمر والذي ينفذ للسنة الثالثة على التوالي، ويسلط الضوء على مستقبل التخصصات الصيدلية.

وحث على بذل المزيد من الجهود للتفاعل مع مخرجات المؤتمر والاستفادة منه.

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