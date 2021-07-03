الإدارة العامة للتدريب التقني بعسير تشارك في برامج الصيف

ضمن مبادرة حسن الوفادة

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير مشاركاتها ضمن مبادرة حسن الوفادة التي تأتي ضمن المبادرات التي تبنتها إمارة منطقة عسير. وقد قام عدد من المتدربات من الكليات التقنية للبنات بالمنطقة باستقبال ضيوف وزوار المنطقة بصالة القدوم بمطار أبها الدولي مرحبات بهم، ومقدمات لهم باقات الورود.



أوضح ذلك المدير العام للتدريب التقني بعسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، مضيفًا بأنه ضمن فعاليات ‎مبادرة حسن الوفادة نظَّمت الإدارة معرضًا تقنيًّا في حديقة ‎مطار أبها الدولي متزامنًا مع عدد من الفعاليات الترفيهية التي نفّذتها منسوبات الكليات التقنية للبنات بمنطقة عسير.



وأبان الدكتور سليمان الحفظي أن "تقني عسير" قام بتصميم خريطة عسير الإلكترونية لتسهيل معرفة المواقع السياحية بالمنطقة للزوار والمصطافين.



وعبّر المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن عظيم شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على اهتمامه الشديد بمنطقة عسير وأبنائها وزوارها، مؤكدًا أن المبادرة تأتي بتوجيه من سموه الكريم؛ وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها.. وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بمنطقة عسير.