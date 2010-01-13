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بالصور .. وزير الشؤون الإسلامية يحتفي بخطاط المصحف الشريف

أقام مأدبة عشاء في منزله بالرياض بحضور عدد من المسئولين

أقام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مأدبة غداء بمنزله بالرياض تكريماً لخطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور عثمان طه، بحضور عدد من المسئولين .

وقدم الدكتور عثمان طه الشكر للوزير "آل الشيخ" على الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة المعهود والدعم المستمر له خلال مسيرته بالمجمع، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في جهوده وأعماله، وأن يديم على المملكة تقدمها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة .

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بالصور .. وزير الشؤون الإسلامية يحتفي بخطاط المصحف الشريف
سبق

أقام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مأدبة غداء بمنزله بالرياض تكريماً لخطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور عثمان طه، بحضور عدد من المسئولين .

وقدم الدكتور عثمان طه الشكر للوزير "آل الشيخ" على الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة المعهود والدعم المستمر له خلال مسيرته بالمجمع، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في جهوده وأعماله، وأن يديم على المملكة تقدمها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة .

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:34 PM

بالصور .. وزير الشؤون الإسلامية يحتفي بخطاط المصحف الشريف

أقام مأدبة عشاء في منزله بالرياض بحضور عدد من المسئولين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مأدبة غداء بمنزله بالرياض تكريماً لخطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور عثمان طه، بحضور عدد من المسئولين .

وقدم الدكتور عثمان طه الشكر للوزير "آل الشيخ" على الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة المعهود والدعم المستمر له خلال مسيرته بالمجمع، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في جهوده وأعماله، وأن يديم على المملكة تقدمها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة .

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