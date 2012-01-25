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القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

أعربت عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للجنرال ديفيد هيرلي؛ الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للجنرال ديفيد هيرلي؛ الحاكم العام لكومنولث أستراليا.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للجنرال ديفيد هيرلي؛ الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للجنرال ديفيد هيرلي؛ الحاكم العام لكومنولث أستراليا.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
09:37 AM

القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

أعربت عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للجنرال ديفيد هيرلي؛ الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للجنرال ديفيد هيرلي؛ الحاكم العام لكومنولث أستراليا.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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