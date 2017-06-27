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"الصحة": تسجيل 1218 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1252 خلال الـ24 ساعة الماضية

بريطانيا.. توزيع 76 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" حتى الآن

عدد مصابي الفيروس وصل إلى 4.73 ملايين والوفيات 128 ألفًا و353 حالة

تم توزيع 76.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، يُقَدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ561 ألفًا و461 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق البلاد شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 27 أسبوعًا وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.73 ملايين حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفًا و353 حالة حتى الآن. وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و21 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة؛ أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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بريطانيا.. توزيع 76 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" حتى الآن
سبق

تم توزيع 76.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، يُقَدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ561 ألفًا و461 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق البلاد شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 27 أسبوعًا وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.73 ملايين حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفًا و353 حالة حتى الآن. وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و21 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة؛ أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
11:18 AM

بريطانيا.. توزيع 76 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" حتى الآن

عدد مصابي الفيروس وصل إلى 4.73 ملايين والوفيات 128 ألفًا و353 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تم توزيع 76.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، يُقَدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ561 ألفًا و461 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق البلاد شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 27 أسبوعًا وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.73 ملايين حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفًا و353 حالة حتى الآن. وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و21 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة؛ أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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