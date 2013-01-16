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شاهد.. لوحة جمالية ومناظر خلابة في جريان وادي "الشمس والشميسة" بمرات

مياه جارية وأشجار وارفة كثيفة تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة

شكّل وادي الشمس والشميسة بمحافظة مرات، لوحات جمالية ومناظر طبيعية، جذبت الأنظار وأغرت المتنزهين بعد هطول الأمطار، مساء أمس، على المحافظة؛ إذ شكلت مياه الوادي الجارية بين النباتات البرية والأشجار الوارفة الكثيفة مناظر تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة؛ مما جعلها مقصد الكثير من محبي الطبيعة.

وشهد وادي "الشمس" جنوب محافظة مرات، حركة مزدحمة للمتنزهين، أمس السبت، حيث يتوافدون من محافظة مرات والعاصمة الرياض والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالمناظر الجمالية للوادي.

لحظات اتسمت بالجمال العالي، الذي يمثل واقع تلك المنطقة خلال هطول الأمطار؛ مما أغرى عددًا من متابعي الجمال الرباني من المصورين، لالتقاط تلك اللحظات، التي قد لا تعود؛ إلا أن التصوير يوثق تلك الحالة الجميلة.

ويستمتع رواد المتنزهات بالغدران الصافية على امتداد أودية "الشمس" و"الشميسة" و"البسيتين" وسط الأشجار الكثيفة الواقعة على جوانبها، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل الذي يميل إلى البرودة مع تشكُّل السحب؛ ما يضفي على المنطقة جواً ربيعياً مبكراً تعيشه هذه المتنزهات حالياً بعد هطول الأمطار عليها بغزارة.

ويغذي الوادي الجميل أكثر من 14 رافداً هي من الشمال إلى الجنوب: "أبو سدر"، و"أبو طلح"، و"أبو صفا"، و"الأوسط"، و"الحاج"، و"صرير"، و"حميد"، و"بدها"، و"عجلان"، و"لوذان"، و"شعيب عبدالله"، و"شعيب فهيد"، و"الصعوب" و"تلعة السدرة" و"تلعة الذيب".

ويمتد الوادي الضخم لمسافة 30 كلم، وتتخلله الغدران الكبيرة وتحفه الأشجار الخضراء المعمرة ما يجذب المتنزهين.

ورصدت عدسة المصوّر محمد الطويل لحظات جريان الوادي وجماله في لقطات خصَّ بها "سبق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لوحة جمالية ومناظر خلابة في جريان وادي "الشمس والشميسة" بمرات
سبق

شكّل وادي الشمس والشميسة بمحافظة مرات، لوحات جمالية ومناظر طبيعية، جذبت الأنظار وأغرت المتنزهين بعد هطول الأمطار، مساء أمس، على المحافظة؛ إذ شكلت مياه الوادي الجارية بين النباتات البرية والأشجار الوارفة الكثيفة مناظر تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة؛ مما جعلها مقصد الكثير من محبي الطبيعة.

وشهد وادي "الشمس" جنوب محافظة مرات، حركة مزدحمة للمتنزهين، أمس السبت، حيث يتوافدون من محافظة مرات والعاصمة الرياض والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالمناظر الجمالية للوادي.

لحظات اتسمت بالجمال العالي، الذي يمثل واقع تلك المنطقة خلال هطول الأمطار؛ مما أغرى عددًا من متابعي الجمال الرباني من المصورين، لالتقاط تلك اللحظات، التي قد لا تعود؛ إلا أن التصوير يوثق تلك الحالة الجميلة.

ويستمتع رواد المتنزهات بالغدران الصافية على امتداد أودية "الشمس" و"الشميسة" و"البسيتين" وسط الأشجار الكثيفة الواقعة على جوانبها، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل الذي يميل إلى البرودة مع تشكُّل السحب؛ ما يضفي على المنطقة جواً ربيعياً مبكراً تعيشه هذه المتنزهات حالياً بعد هطول الأمطار عليها بغزارة.

ويغذي الوادي الجميل أكثر من 14 رافداً هي من الشمال إلى الجنوب: "أبو سدر"، و"أبو طلح"، و"أبو صفا"، و"الأوسط"، و"الحاج"، و"صرير"، و"حميد"، و"بدها"، و"عجلان"، و"لوذان"، و"شعيب عبدالله"، و"شعيب فهيد"، و"الصعوب" و"تلعة السدرة" و"تلعة الذيب".

ويمتد الوادي الضخم لمسافة 30 كلم، وتتخلله الغدران الكبيرة وتحفه الأشجار الخضراء المعمرة ما يجذب المتنزهين.

ورصدت عدسة المصوّر محمد الطويل لحظات جريان الوادي وجماله في لقطات خصَّ بها "سبق".

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
02:13 PM

شاهد.. لوحة جمالية ومناظر خلابة في جريان وادي "الشمس والشميسة" بمرات

مياه جارية وأشجار وارفة كثيفة تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة

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فلاح الجوفان - الرياض
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2,997

شكّل وادي الشمس والشميسة بمحافظة مرات، لوحات جمالية ومناظر طبيعية، جذبت الأنظار وأغرت المتنزهين بعد هطول الأمطار، مساء أمس، على المحافظة؛ إذ شكلت مياه الوادي الجارية بين النباتات البرية والأشجار الوارفة الكثيفة مناظر تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة؛ مما جعلها مقصد الكثير من محبي الطبيعة.

وشهد وادي "الشمس" جنوب محافظة مرات، حركة مزدحمة للمتنزهين، أمس السبت، حيث يتوافدون من محافظة مرات والعاصمة الرياض والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالمناظر الجمالية للوادي.

لحظات اتسمت بالجمال العالي، الذي يمثل واقع تلك المنطقة خلال هطول الأمطار؛ مما أغرى عددًا من متابعي الجمال الرباني من المصورين، لالتقاط تلك اللحظات، التي قد لا تعود؛ إلا أن التصوير يوثق تلك الحالة الجميلة.

ويستمتع رواد المتنزهات بالغدران الصافية على امتداد أودية "الشمس" و"الشميسة" و"البسيتين" وسط الأشجار الكثيفة الواقعة على جوانبها، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل الذي يميل إلى البرودة مع تشكُّل السحب؛ ما يضفي على المنطقة جواً ربيعياً مبكراً تعيشه هذه المتنزهات حالياً بعد هطول الأمطار عليها بغزارة.

ويغذي الوادي الجميل أكثر من 14 رافداً هي من الشمال إلى الجنوب: "أبو سدر"، و"أبو طلح"، و"أبو صفا"، و"الأوسط"، و"الحاج"، و"صرير"، و"حميد"، و"بدها"، و"عجلان"، و"لوذان"، و"شعيب عبدالله"، و"شعيب فهيد"، و"الصعوب" و"تلعة السدرة" و"تلعة الذيب".

ويمتد الوادي الضخم لمسافة 30 كلم، وتتخلله الغدران الكبيرة وتحفه الأشجار الخضراء المعمرة ما يجذب المتنزهين.

ورصدت عدسة المصوّر محمد الطويل لحظات جريان الوادي وجماله في لقطات خصَّ بها "سبق".

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