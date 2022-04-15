القضاء الفرنسي يحظر معظم نشاط "أمازون" لعدم التزامها بإجراءات "كورونا"

أمهل الشركة 24 ساعة لتنفيذ الحكم

أصدرت محكمة مدينة نانتير الفرنسية، حكمًا قضائيًّا يفرض على عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، حظر نشاطه التجاري في توصيل السلع والاقتصار فقط على المواد الضرورية المتعلقة بالصحة والنظافة والغذاء؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأمهلت المحكمة الشركة 24 ساعة للامتثال لهذه القرارات، وإلا فإن أي إخلال سيترتب عنه غرامة مالية تقدر بمليون يورو عن كل يوم تأخير.

وطالبت المحكمة شركة أمازون بإعادة تقييم الأخطار الناجمة عن فيروس كورونا.

ويأتي هذا الحكم على خلفية اتهام النقابات المهنية للشركة بعدم الالتزام بالإجراءات الصحية المعمول بها لحماية العاملين فيها من فيروس كورونا، الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في العالم.

من ناحيتها أعلنت شركة أمازون استئناف الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي.