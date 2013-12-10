النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المقبل": ميزانية التنمية الشاملة جاءت لتحقق رؤية المملكة 2030

قال: أكدت الأرقام أن خطط الدولة تسير وفق ما هو مرسوم لها

رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، رئيس الاتحاد الدولي للطرق، التهنئة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي النبيل على ما تَضَمّنته الميزانية العامة للدولة التي أعلنها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية يوم أمس الأول، من عطاء وفير لخير ومستقبل المملكة في كل المجالات العسكرية والتعليمية والصحية والنقل والاتصالات والخدمات البلدية والتنموية.

وقال المهندس "المقبل": لقد جاءت ميزانية التنمية الشاملة لتُحقق رؤية المملكة 2030 من خلال إقرار العديد من المشروعات التي تعزز بناء الوطن وتنميته ورفاهية المواطن.

وأضاف: أكدت أرقام الميزانية أن خطط ومشروعات وبرامج الدولة -رعاها الله- تسير وفق ما هو مرسوم لها في الرؤية الطموحة التي يقودها بهمة عالية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، وبدأت نتائجها تظهر للجميع.

وتابع المهندس "المقبل": لقد كان التوجيه الملكي من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للوزراء والمسؤولين بأهمية تنفيذ ما تَضَمّنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية؛ دليلًا واضحًا على عزم القيادة الرشيدة تنمية الوطن بما يحقق رفاهية واستقرار المواطن.

واختتم المهندس "المقبل" تصريحه سائلًا الله العلي القدير أن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

عبدالله بن عبدالرحمن المقبل الاتحاد الدولي للطرق ميزانية 2020 خادم الحرمين الشريفين ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المقبل": ميزانية التنمية الشاملة جاءت لتحقق رؤية المملكة 2030
سبق

رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، رئيس الاتحاد الدولي للطرق، التهنئة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي النبيل على ما تَضَمّنته الميزانية العامة للدولة التي أعلنها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية يوم أمس الأول، من عطاء وفير لخير ومستقبل المملكة في كل المجالات العسكرية والتعليمية والصحية والنقل والاتصالات والخدمات البلدية والتنموية.

وقال المهندس "المقبل": لقد جاءت ميزانية التنمية الشاملة لتُحقق رؤية المملكة 2030 من خلال إقرار العديد من المشروعات التي تعزز بناء الوطن وتنميته ورفاهية المواطن.

وأضاف: أكدت أرقام الميزانية أن خطط ومشروعات وبرامج الدولة -رعاها الله- تسير وفق ما هو مرسوم لها في الرؤية الطموحة التي يقودها بهمة عالية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، وبدأت نتائجها تظهر للجميع.

وتابع المهندس "المقبل": لقد كان التوجيه الملكي من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للوزراء والمسؤولين بأهمية تنفيذ ما تَضَمّنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية؛ دليلًا واضحًا على عزم القيادة الرشيدة تنمية الوطن بما يحقق رفاهية واستقرار المواطن.

واختتم المهندس "المقبل" تصريحه سائلًا الله العلي القدير أن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
12:52 PM

"المقبل": ميزانية التنمية الشاملة جاءت لتحقق رؤية المملكة 2030

قال: أكدت الأرقام أن خطط الدولة تسير وفق ما هو مرسوم لها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
917

رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، رئيس الاتحاد الدولي للطرق، التهنئة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي النبيل على ما تَضَمّنته الميزانية العامة للدولة التي أعلنها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية يوم أمس الأول، من عطاء وفير لخير ومستقبل المملكة في كل المجالات العسكرية والتعليمية والصحية والنقل والاتصالات والخدمات البلدية والتنموية.

وقال المهندس "المقبل": لقد جاءت ميزانية التنمية الشاملة لتُحقق رؤية المملكة 2030 من خلال إقرار العديد من المشروعات التي تعزز بناء الوطن وتنميته ورفاهية المواطن.

وأضاف: أكدت أرقام الميزانية أن خطط ومشروعات وبرامج الدولة -رعاها الله- تسير وفق ما هو مرسوم لها في الرؤية الطموحة التي يقودها بهمة عالية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، وبدأت نتائجها تظهر للجميع.

وتابع المهندس "المقبل": لقد كان التوجيه الملكي من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للوزراء والمسؤولين بأهمية تنفيذ ما تَضَمّنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية؛ دليلًا واضحًا على عزم القيادة الرشيدة تنمية الوطن بما يحقق رفاهية واستقرار المواطن.

واختتم المهندس "المقبل" تصريحه سائلًا الله العلي القدير أن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,969
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,072
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,413
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,834

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة