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بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُطلق مشروع توزيع كسوة الشتاء في الأردن

بهدف الوصول إلى 18,088 من الأسر واللاجئين السوريين والفلسطينيين

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع توزيع كسوة الشتاء للأسر العفيفة والمحتاجة في الأردن بهدف الوصول إلى 18,088 من الأسر واللاجئين السوريين والفلسطينيين هناك، وذلك بتوزيع 36,176 بطانية و18,088 حقيبة شتوية لكل أسرة حسب احتياجات الأسر لفصل الشتاء.

وبعد إطلاق المشروع أكّد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم، أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الإغاثية التي تؤكّد اهتمام المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة- بالوقوف مع المحتاجين حول العالم والحرص على تلمُّس احتياجاتهم، موضحًا أن القيمة الإجمالية لهذا المشروع بلغت مليونًا و698 ألف دولار أمريكي، ويُقدّر عدد الأفراد المستفيدين بـ90,440 فردًا.

وأوضح مساعد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد ناصر الكيلاني، من جانبه؛ أنه تم إطلاق هذا المشروع نظرًا لقدوم فصل الشتاء وسعيًا للتخفيف من آثاره على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن، مقدمًا خالص شكره وتقديره للمملكة على وقوفها الدائم مع الأسر المتضررة في الأردن.


ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر المركز مع الشعوب الشقيقة والصديقة بمختلف الظروف والمحن.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُطلق مشروع توزيع كسوة الشتاء في الأردن
سبق

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع توزيع كسوة الشتاء للأسر العفيفة والمحتاجة في الأردن بهدف الوصول إلى 18,088 من الأسر واللاجئين السوريين والفلسطينيين هناك، وذلك بتوزيع 36,176 بطانية و18,088 حقيبة شتوية لكل أسرة حسب احتياجات الأسر لفصل الشتاء.

وبعد إطلاق المشروع أكّد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم، أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الإغاثية التي تؤكّد اهتمام المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة- بالوقوف مع المحتاجين حول العالم والحرص على تلمُّس احتياجاتهم، موضحًا أن القيمة الإجمالية لهذا المشروع بلغت مليونًا و698 ألف دولار أمريكي، ويُقدّر عدد الأفراد المستفيدين بـ90,440 فردًا.

وأوضح مساعد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد ناصر الكيلاني، من جانبه؛ أنه تم إطلاق هذا المشروع نظرًا لقدوم فصل الشتاء وسعيًا للتخفيف من آثاره على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن، مقدمًا خالص شكره وتقديره للمملكة على وقوفها الدائم مع الأسر المتضررة في الأردن.


ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر المركز مع الشعوب الشقيقة والصديقة بمختلف الظروف والمحن.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
05:08 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُطلق مشروع توزيع كسوة الشتاء في الأردن

بهدف الوصول إلى 18,088 من الأسر واللاجئين السوريين والفلسطينيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع توزيع كسوة الشتاء للأسر العفيفة والمحتاجة في الأردن بهدف الوصول إلى 18,088 من الأسر واللاجئين السوريين والفلسطينيين هناك، وذلك بتوزيع 36,176 بطانية و18,088 حقيبة شتوية لكل أسرة حسب احتياجات الأسر لفصل الشتاء.

وبعد إطلاق المشروع أكّد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم، أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الإغاثية التي تؤكّد اهتمام المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة- بالوقوف مع المحتاجين حول العالم والحرص على تلمُّس احتياجاتهم، موضحًا أن القيمة الإجمالية لهذا المشروع بلغت مليونًا و698 ألف دولار أمريكي، ويُقدّر عدد الأفراد المستفيدين بـ90,440 فردًا.

وأوضح مساعد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد ناصر الكيلاني، من جانبه؛ أنه تم إطلاق هذا المشروع نظرًا لقدوم فصل الشتاء وسعيًا للتخفيف من آثاره على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن، مقدمًا خالص شكره وتقديره للمملكة على وقوفها الدائم مع الأسر المتضررة في الأردن.


ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر المركز مع الشعوب الشقيقة والصديقة بمختلف الظروف والمحن.

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