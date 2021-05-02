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"الدلبحي" يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية

كرَّم مشرفي حملات العمرة وسبق التدشين عرض المنجزات للحضور

دشن رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية www.natheem.com بحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.

وسبق التدشين عرض منجزات الجمعية للحضور. وكرّم "الدلبحي" مشرفي حملات العمرة في الجمعية، وتم استعراض أقسام الموقع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال الموقع حاليًا وما سيتم تقديمه مستقبلاً لتسهيل إجراءات وخدمات الجمعية للمجتمع.

وبيّن مجلس الإدارة حرص أعضاء المجلس ومنسوبي المكتب بمواكبة تطلعات المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 في تطوير القطاع الخيري، وكعادته في العطاء والبذل لعمل الخير قام رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي بدعم الجمعية في نهاية الحفل، وسأل الحضور المولى أن يبارك لـ "الدلبحي" في ماله وولده وأن يضاعف له الأجر والمثوبة.

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"الدلبحي" يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية
سبق

دشن رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية www.natheem.com بحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.

وسبق التدشين عرض منجزات الجمعية للحضور. وكرّم "الدلبحي" مشرفي حملات العمرة في الجمعية، وتم استعراض أقسام الموقع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال الموقع حاليًا وما سيتم تقديمه مستقبلاً لتسهيل إجراءات وخدمات الجمعية للمجتمع.

وبيّن مجلس الإدارة حرص أعضاء المجلس ومنسوبي المكتب بمواكبة تطلعات المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 في تطوير القطاع الخيري، وكعادته في العطاء والبذل لعمل الخير قام رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي بدعم الجمعية في نهاية الحفل، وسأل الحضور المولى أن يبارك لـ "الدلبحي" في ماله وولده وأن يضاعف له الأجر والمثوبة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:49 AM

"الدلبحي" يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية

كرَّم مشرفي حملات العمرة وسبق التدشين عرض المنجزات للحضور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية www.natheem.com بحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.

وسبق التدشين عرض منجزات الجمعية للحضور. وكرّم "الدلبحي" مشرفي حملات العمرة في الجمعية، وتم استعراض أقسام الموقع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال الموقع حاليًا وما سيتم تقديمه مستقبلاً لتسهيل إجراءات وخدمات الجمعية للمجتمع.

وبيّن مجلس الإدارة حرص أعضاء المجلس ومنسوبي المكتب بمواكبة تطلعات المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 في تطوير القطاع الخيري، وكعادته في العطاء والبذل لعمل الخير قام رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي بدعم الجمعية في نهاية الحفل، وسأل الحضور المولى أن يبارك لـ "الدلبحي" في ماله وولده وأن يضاعف له الأجر والمثوبة.

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