الديوان الملكي: وفاة والدة "الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد آل سعود"

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:



"بيان من الديوان الملكي"



انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 16 / 7 /1443 هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.