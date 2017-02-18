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الديوان الملكي: وفاة والدة "الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد آل سعود"

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 16 / 7 /1443 هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي: وفاة والدة "الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد آل سعود"
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 16 / 7 /1443 هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
11:28 PM
اخر تعديل
18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
12:13 AM

الديوان الملكي: وفاة والدة "الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد آل سعود"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
859

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 16 / 7 /1443 هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,121
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,531
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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