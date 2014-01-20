التحالف والجيش الوطني يدكان جيوب داعش بتعز

عملية تنفذها وحدات التدخل السريع ومكافحة الإرهاب

بدأ الجيش الوطني بدعم وإسناد من التحالف العربي عملية عسكرية ضد خلايا تنظيم داعش غربي تعز، وأسفرت العملية في أولى ساعاتها عن مصرع ثلاثة من عناصر داعش الإرهابية، بينهم مفتي التنظيم في تعز وأحد أبرز القادة أنس عادل .



وذكرت مصادر محلية أن العملية مستمرة حتى القضاء على جيوب تنظيم داعش التي هربت إلى جبال منطقة جبل حبشي غربي تعز.

وتنفذ العملية وحدات التدخل السريع ومكافحة الإرهاب ضمن كتائب المنطقة العسكرية الرابعة.

وآكدت المصادر أن عددًا من قيادات داعش تتواجد في المنطقة المستهدفة بالعملية العسكرية.