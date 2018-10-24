النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير هيئة الأمر بالمعروف بنجران يشيد بنجاح المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح

أكد أن تطبيق الشريعة واتباع السنة من فضل الله على بلاد الحرمين

قال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني: إن من فضل الله تعالى على بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها، التمسك بالعقيدة الصافية وتطبيق الشريعة الإسلامية، واتِّباع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشاد "القحطاني" بالنجاحات التي حققها المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، والذي نظمته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال: "إن دستور المملكة منذ تأسيسها قائم على كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستمد منهما الدولة جميع أنظمتها، وتسعى في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الواقع العملي، وتعتني بإحياء الشعائر الدينية وإقامتها في ربوع المملكة وأرجائها، وإن من الشعائر الدينية التي اهتمت بها حكومة السعودية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وأضاف أن لعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وكبير اهتمامها بهذا الجهاز المبارك أبلغ الأثر في نجاح عمل رجال الهيئة وتحقيقها لهذه الإنجازات الكبيرة، ووصولها للهدف المنشود والغاية المقصودة بعون الله وتوفيقه.

وأشار إلى أن المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سلط الضوء على جهود الهيئة خلال الفترة الماضية وإظهار إنجازاتها، وبيان منهجها الوسطي السلفي، وإبراز دور المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة في تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ودعا الله أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على موافقته السامية بإقامة هذا المؤتمر المبارك، وأن يبارك في جهوده وجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء،ط وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وأن يجعلهما ذخراً للإسلام والمسلمين.

كما دعا الله أن يجزي القائمين على هذا المؤتمر وفي مقدمتهم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، على جهوده المباركة، ويوفق الجميع لما يحب ويرضى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير هيئة الأمر بالمعروف بنجران يشيد بنجاح المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح
سبق

قال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني: إن من فضل الله تعالى على بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها، التمسك بالعقيدة الصافية وتطبيق الشريعة الإسلامية، واتِّباع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشاد "القحطاني" بالنجاحات التي حققها المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، والذي نظمته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال: "إن دستور المملكة منذ تأسيسها قائم على كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستمد منهما الدولة جميع أنظمتها، وتسعى في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الواقع العملي، وتعتني بإحياء الشعائر الدينية وإقامتها في ربوع المملكة وأرجائها، وإن من الشعائر الدينية التي اهتمت بها حكومة السعودية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وأضاف أن لعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وكبير اهتمامها بهذا الجهاز المبارك أبلغ الأثر في نجاح عمل رجال الهيئة وتحقيقها لهذه الإنجازات الكبيرة، ووصولها للهدف المنشود والغاية المقصودة بعون الله وتوفيقه.

وأشار إلى أن المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سلط الضوء على جهود الهيئة خلال الفترة الماضية وإظهار إنجازاتها، وبيان منهجها الوسطي السلفي، وإبراز دور المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة في تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ودعا الله أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على موافقته السامية بإقامة هذا المؤتمر المبارك، وأن يبارك في جهوده وجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء،ط وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وأن يجعلهما ذخراً للإسلام والمسلمين.

كما دعا الله أن يجزي القائمين على هذا المؤتمر وفي مقدمتهم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، على جهوده المباركة، ويوفق الجميع لما يحب ويرضى.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
05:54 PM

مدير هيئة الأمر بالمعروف بنجران يشيد بنجاح المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح

أكد أن تطبيق الشريعة واتباع السنة من فضل الله على بلاد الحرمين

A A A
بندر آل فطيح - نجران
0
918

قال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني: إن من فضل الله تعالى على بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها، التمسك بالعقيدة الصافية وتطبيق الشريعة الإسلامية، واتِّباع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشاد "القحطاني" بالنجاحات التي حققها المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، والذي نظمته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال: "إن دستور المملكة منذ تأسيسها قائم على كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستمد منهما الدولة جميع أنظمتها، وتسعى في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الواقع العملي، وتعتني بإحياء الشعائر الدينية وإقامتها في ربوع المملكة وأرجائها، وإن من الشعائر الدينية التي اهتمت بها حكومة السعودية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وأضاف أن لعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وكبير اهتمامها بهذا الجهاز المبارك أبلغ الأثر في نجاح عمل رجال الهيئة وتحقيقها لهذه الإنجازات الكبيرة، ووصولها للهدف المنشود والغاية المقصودة بعون الله وتوفيقه.

وأشار إلى أن المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سلط الضوء على جهود الهيئة خلال الفترة الماضية وإظهار إنجازاتها، وبيان منهجها الوسطي السلفي، وإبراز دور المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة في تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ودعا الله أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على موافقته السامية بإقامة هذا المؤتمر المبارك، وأن يبارك في جهوده وجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء،ط وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وأن يجعلهما ذخراً للإسلام والمسلمين.

كما دعا الله أن يجزي القائمين على هذا المؤتمر وفي مقدمتهم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، على جهوده المباركة، ويوفق الجميع لما يحب ويرضى.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,000
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة