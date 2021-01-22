"التحالف": إحباط عمليتيْن إرهابيتيْن لـ"الحوثي" .. تدمير زورق وطائرة مفخخة دون طيار

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما، صباح اليوم.
ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تمّ تدمير زورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة كانت تستهدف المملكة.
أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما، صباح اليوم.
ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تمّ تدمير زورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة كانت تستهدف المملكة.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية
أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما، صباح اليوم.
ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تمّ تدمير زورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة كانت تستهدف المملكة.
أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما، صباح اليوم.
ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تمّ تدمير زورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة كانت تستهدف المملكة.