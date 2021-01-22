ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تمّ تدمير زورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة كانت تستهدف المملكة.

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما، صباح اليوم.

"التحالف": إحباط عمليتيْن إرهابيتيْن لـ"الحوثي" .. تدمير زورق وطائرة مفخخة دون طيار محمد المواسي سبق 2021-01-22 أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما، صباح اليوم. ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تمّ تدمير زورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة كانت تستهدف المملكة.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 01:17 PM

اخر تعديل 22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 02:22 PM

"التحالف": إحباط عمليتيْن إرهابيتيْن لـ"الحوثي" .. تدمير زورق وطائرة مفخخة دون طيار الميليشيا الإرهابية حاولت تنفيذهما صباح اليوم





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أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما، صباح اليوم.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تمّ تدمير زورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة كانت تستهدف المملكة.