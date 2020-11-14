النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النمر" في الشارع ليس مفاجأة.. شاهد الاكتشاف الأكبر بالفيديو

أثار فضول المارة فالتقطوا الصور والفيديوهات

مشهد غريب، فاجأ الناس في أحد شوارع الصين. كان رجل يسير، وبجواره نمر ضخم، لكن المفاجأة الأكبر حدثت مع صوت امرأة وهي تصيح "هذا ليس نمرًا".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الخميس الماضي في مدينة زهانغي بمقاطعة قانسو شمالي غرب الصين. وانتشرت لقطات للواقعة الغريبة بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "زهانغي ديلي" المحلية رجل صيني، يسير في الشارع باطمئنان، وبجواره "نمر أليف" غريب المظهر، أثار فضول المارة حتى قام بعضهم بالتقاط الصور والفيديوهات له.

وحسب الصحيفة، تبيَّن أن "النمر" هو في الحقيقة كلب مصبوغ باللون البرتقالي والأسود من قِبل صاحبه.

وفي الفيديو يمكن سماع امرأة تقول: "إنه مزيف، إنه حقًّا يشبه النمر، لكنه ليس نمرًا".

وبالفعل كان الحيوان بلونه البرتقالي وخطوطه السوداء كلب رعي قوقازيًّا بشعر مصبوغ، كما قام بلف ذيل مزيف على ظهر الحيوان للحصول على تأثير إضافي.

وتقول "الديلي ميل": ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الخلط بين كلب وحيوان بري في الصين؛ ففي يونيو الماضي شوهدت امرأة من مقاطعة سيتشوان جنوبي غرب الصين تسير مع "باندا"، الذي كان في الواقع كلبًا من سلالة تشاو تشو، وقد تمت صباغته باللونين الأبيض والأسود.

الصين

الرئيسية/ محطات

اعلان
"النمر" في الشارع ليس مفاجأة.. شاهد الاكتشاف الأكبر بالفيديو
سبق

مشهد غريب، فاجأ الناس في أحد شوارع الصين. كان رجل يسير، وبجواره نمر ضخم، لكن المفاجأة الأكبر حدثت مع صوت امرأة وهي تصيح "هذا ليس نمرًا".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الخميس الماضي في مدينة زهانغي بمقاطعة قانسو شمالي غرب الصين. وانتشرت لقطات للواقعة الغريبة بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "زهانغي ديلي" المحلية رجل صيني، يسير في الشارع باطمئنان، وبجواره "نمر أليف" غريب المظهر، أثار فضول المارة حتى قام بعضهم بالتقاط الصور والفيديوهات له.

وحسب الصحيفة، تبيَّن أن "النمر" هو في الحقيقة كلب مصبوغ باللون البرتقالي والأسود من قِبل صاحبه.

وفي الفيديو يمكن سماع امرأة تقول: "إنه مزيف، إنه حقًّا يشبه النمر، لكنه ليس نمرًا".

وبالفعل كان الحيوان بلونه البرتقالي وخطوطه السوداء كلب رعي قوقازيًّا بشعر مصبوغ، كما قام بلف ذيل مزيف على ظهر الحيوان للحصول على تأثير إضافي.

وتقول "الديلي ميل": ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الخلط بين كلب وحيوان بري في الصين؛ ففي يونيو الماضي شوهدت امرأة من مقاطعة سيتشوان جنوبي غرب الصين تسير مع "باندا"، الذي كان في الواقع كلبًا من سلالة تشاو تشو، وقد تمت صباغته باللونين الأبيض والأسود.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
01:48 AM

"النمر" في الشارع ليس مفاجأة.. شاهد الاكتشاف الأكبر بالفيديو

أثار فضول المارة فالتقطوا الصور والفيديوهات

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
307

مشهد غريب، فاجأ الناس في أحد شوارع الصين. كان رجل يسير، وبجواره نمر ضخم، لكن المفاجأة الأكبر حدثت مع صوت امرأة وهي تصيح "هذا ليس نمرًا".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الخميس الماضي في مدينة زهانغي بمقاطعة قانسو شمالي غرب الصين. وانتشرت لقطات للواقعة الغريبة بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "زهانغي ديلي" المحلية رجل صيني، يسير في الشارع باطمئنان، وبجواره "نمر أليف" غريب المظهر، أثار فضول المارة حتى قام بعضهم بالتقاط الصور والفيديوهات له.

وحسب الصحيفة، تبيَّن أن "النمر" هو في الحقيقة كلب مصبوغ باللون البرتقالي والأسود من قِبل صاحبه.

وفي الفيديو يمكن سماع امرأة تقول: "إنه مزيف، إنه حقًّا يشبه النمر، لكنه ليس نمرًا".

وبالفعل كان الحيوان بلونه البرتقالي وخطوطه السوداء كلب رعي قوقازيًّا بشعر مصبوغ، كما قام بلف ذيل مزيف على ظهر الحيوان للحصول على تأثير إضافي.

وتقول "الديلي ميل": ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الخلط بين كلب وحيوان بري في الصين؛ ففي يونيو الماضي شوهدت امرأة من مقاطعة سيتشوان جنوبي غرب الصين تسير مع "باندا"، الذي كان في الواقع كلبًا من سلالة تشاو تشو، وقد تمت صباغته باللونين الأبيض والأسود.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,777
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,024
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,287
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,247

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة