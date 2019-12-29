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شرطة الرياض توقع بـ38 متحرشاً عقب بلاغات من مواطنين ومقيمين

في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها.. أيام الخميس والجمعة والسبت

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها فقد تم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة الرياض قضايا تحرش الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض توقع بـ38 متحرشاً عقب بلاغات من مواطنين ومقيمين
سبق

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها فقد تم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
02:17 PM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
02:56 PM

شرطة الرياض توقع بـ38 متحرشاً عقب بلاغات من مواطنين ومقيمين

في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها.. أيام الخميس والجمعة والسبت

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
1,887

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها فقد تم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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