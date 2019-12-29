شرطة الرياض توقع بـ38 متحرشاً عقب بلاغات من مواطنين ومقيمين

في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها.. أيام الخميس والجمعة والسبت

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها فقد تم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية القبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.