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إحباط تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدّر

مخبأة داخل شحنة "ثوم".. وإحالة المتهمين للنيابة

صرّح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض وإحباط محاولتهم تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على جميع عناصرها داخل المملكة، وعددهم (7) متهمين بينهم (3) مواطنين و(4) مقيمين.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدّر
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض وإحباط محاولتهم تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على جميع عناصرها داخل المملكة، وعددهم (7) متهمين بينهم (3) مواطنين و(4) مقيمين.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
03:39 PM

إحباط تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدّر

مخبأة داخل شحنة "ثوم".. وإحالة المتهمين للنيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض وإحباط محاولتهم تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على جميع عناصرها داخل المملكة، وعددهم (7) متهمين بينهم (3) مواطنين و(4) مقيمين.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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