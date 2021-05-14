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بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

انطلقت احتفالات العيد بالطائف اليوم في 10 مواقع مختلفة من المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما دشن أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي انطلاق الفعاليات التي اشتملت على عروض ليزرية وعروض 3D على المباني بالمحافظة، مثل مبنى الأمانة وبرج الطائف بوسط شارع أبي بكر الصديق، وكذلك عروض الضوء بممشى الخمسين ومحور النور.

وتابعت الأمانة مع مستثمري الحدائق والمتنزهات والمرافق الترفيهية مستوى الخدمات المقدمة للزائرين في العيد، مع ضمان توفير متطلبات السلامة في كل المرافق حفاظًا على أرواح مرتاديها، والتسهيل على المرتادين، والتأكد من جاهزية كل المرافق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

الطائف أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة
سبق

انطلقت احتفالات العيد بالطائف اليوم في 10 مواقع مختلفة من المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما دشن أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي انطلاق الفعاليات التي اشتملت على عروض ليزرية وعروض 3D على المباني بالمحافظة، مثل مبنى الأمانة وبرج الطائف بوسط شارع أبي بكر الصديق، وكذلك عروض الضوء بممشى الخمسين ومحور النور.

وتابعت الأمانة مع مستثمري الحدائق والمتنزهات والمرافق الترفيهية مستوى الخدمات المقدمة للزائرين في العيد، مع ضمان توفير متطلبات السلامة في كل المرافق حفاظًا على أرواح مرتاديها، والتسهيل على المرتادين، والتأكد من جاهزية كل المرافق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
01:45 AM
اخر تعديل
14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
12:28 PM

بالصور .. أمين الطائف يدشن احتفالات العيد في 10 مواقع بالمحافظة

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فهد العتيبي - الطائف
7
6,341

انطلقت احتفالات العيد بالطائف اليوم في 10 مواقع مختلفة من المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما دشن أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي انطلاق الفعاليات التي اشتملت على عروض ليزرية وعروض 3D على المباني بالمحافظة، مثل مبنى الأمانة وبرج الطائف بوسط شارع أبي بكر الصديق، وكذلك عروض الضوء بممشى الخمسين ومحور النور.

وتابعت الأمانة مع مستثمري الحدائق والمتنزهات والمرافق الترفيهية مستوى الخدمات المقدمة للزائرين في العيد، مع ضمان توفير متطلبات السلامة في كل المرافق حفاظًا على أرواح مرتاديها، والتسهيل على المرتادين، والتأكد من جاهزية كل المرافق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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