النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحسبًا لغزو روسي محتمل.. أوكرانيا تصدق على خطة لإجلاء سكان العاصمة

تشمل أماكن التجمع والمناطق الآمنة

صدقت العاصمة الأوكرانية كييف على خطة لإجلاء سكان المدينة، تحسبًا لغزو روسي محتمل لأوكرانيا، بحسب ما أورد اليوم (السبت) "روسيا اليوم".

وأفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، على صفحته في "فيسبوك"، بأن هذه الخطة تحدد أماكن التجمع، وكميات وسائل النقل المطلوبة، والمناطق الآمنة لإجلاء السكان إليها في حالة طارئة.

وأضاف أن مرافق البنى التحتية الأساسية والاجتماعية في كييف، تستعد للتعامل مع حالة طارئة محتملة.

وبيّن العمدة أن عدد المخابئ للمواطنين ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية، وأن السلطات تعمل على تطوير نظام إنذار المواطنين عن حالات طارئة.

وذكر أن الجهود المبذولة من قِبل السلطات؛ تركز على منع استفزازات محتملة والصمود أمام هجوم عسكري محتمل.

أوكرانيا كييف روسيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تحسبًا لغزو روسي محتمل.. أوكرانيا تصدق على خطة لإجلاء سكان العاصمة
سبق

صدقت العاصمة الأوكرانية كييف على خطة لإجلاء سكان المدينة، تحسبًا لغزو روسي محتمل لأوكرانيا، بحسب ما أورد اليوم (السبت) "روسيا اليوم".

وأفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، على صفحته في "فيسبوك"، بأن هذه الخطة تحدد أماكن التجمع، وكميات وسائل النقل المطلوبة، والمناطق الآمنة لإجلاء السكان إليها في حالة طارئة.

وأضاف أن مرافق البنى التحتية الأساسية والاجتماعية في كييف، تستعد للتعامل مع حالة طارئة محتملة.

وبيّن العمدة أن عدد المخابئ للمواطنين ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية، وأن السلطات تعمل على تطوير نظام إنذار المواطنين عن حالات طارئة.

وذكر أن الجهود المبذولة من قِبل السلطات؛ تركز على منع استفزازات محتملة والصمود أمام هجوم عسكري محتمل.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
09:36 PM

تحسبًا لغزو روسي محتمل.. أوكرانيا تصدق على خطة لإجلاء سكان العاصمة

تشمل أماكن التجمع والمناطق الآمنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,567

صدقت العاصمة الأوكرانية كييف على خطة لإجلاء سكان المدينة، تحسبًا لغزو روسي محتمل لأوكرانيا، بحسب ما أورد اليوم (السبت) "روسيا اليوم".

وأفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، على صفحته في "فيسبوك"، بأن هذه الخطة تحدد أماكن التجمع، وكميات وسائل النقل المطلوبة، والمناطق الآمنة لإجلاء السكان إليها في حالة طارئة.

وأضاف أن مرافق البنى التحتية الأساسية والاجتماعية في كييف، تستعد للتعامل مع حالة طارئة محتملة.

وبيّن العمدة أن عدد المخابئ للمواطنين ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية، وأن السلطات تعمل على تطوير نظام إنذار المواطنين عن حالات طارئة.

وذكر أن الجهود المبذولة من قِبل السلطات؛ تركز على منع استفزازات محتملة والصمود أمام هجوم عسكري محتمل.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,798
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,410
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,078
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,097

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة