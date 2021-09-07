إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين للاشتباه في مساعدتهم الفارين الـ6

الاحتلال نصب 89 حاجزاً للبحث عنهم

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من قرية النعاورة في الضفة الغربية؛ للاشتباه في تقديمهم المساعدة للمعتقلين الستة الفارين من سجن جلبوع.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن قوات الاحتلال اقتحمت مسجداً في القرية، واعتقلت منه الفلسطينيين الثلاثة.

من جانبه، لم يستبعد مصدر كبير في الشرطة الإسرائيلية أن يحاول بعض الفارين الوصول إلى قطاع غزة.

ونصبت الشرطة 89 حاجزاً على طرقات فلسطين خاصة تلك الواقعة على خط التماس، للعثور على الفارين الستة.