أمين الرياض يصدر قرارات بتكليف رؤساء جدد لبلديات محافظات ومراكز العاصمة

ارتقاءً بأداء منظومة العمل البلدي

أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، قرارات تكليف لرؤساء جدد لعدد من بلديات المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة، وذلك ارتقاءً بأداء منظومة العمل البلدي.



وشملت القرارات: تكليف المهندس عبدالله بن حسين السامي رئيساً لبلدية محافظة ضرماء، وتكليف المهندس حسين بن مبارك السبيعي رئيساً لبلدية محافظة عفيف، وتكليف المهندس عامر بن منصور العجمي رئيساً لبلدية محافظة الدلم، وتكليف المهندس خالد بن حمود المزيني رئيساً لبلدية بدائع العضيان، وتكليف المهندس ماجد بن مسعد المطيري رئيساً لبلدية حلبان، وتكليف الدكتور عيد بن محمد القرني رئيساً لبلدية محافظة السليل، وتكليف المهندس ناصر بن راشد الدمعان رئیساً لبلدية محافظة مرات، وتكليف ناصر بن عبدالله بن سعيدان رئيساً لبلدية الهياثم، وتكليف بندر بن مشعان العتيبي رئيساً لبلدية الحصاة، وتكليف المهندس عبدالعزيز بن عبدالله آل معدي رئيساً لبلدية البديع.



كما شملت القرارات: تكليف المهندس سعود بن نافع السلمي رئيساً لبلدية محافظة حوطة بني تميم، وتكليف طلال بن غالب العتيبي رئیساً لبلدية محافظة ثادق، وتكليف سعد بن محمد العجالين رئيساً لبلدية الأحمر، وتكليف المهندس محمد بن سليمان القحطاني رئيساً لبلدية الحيانية والبرك، وتكليف المهندس موسى بن متعب الرشيدي رئیساً لبلدية الجمش.