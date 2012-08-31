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تزامناً مع عودة الدراسة "عن بعد".. "مدني المدينة" يدعو للتأكد من سلامة الموصلات الكهربائية

أوصى باستخدام أنواع ذات جودة تتحمل حجم الأحمال خلال استخدام الطلاب للأجهزة المختلفة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أولياء الأمور والمعلمين مع عودة الدراسة لهذا العام "عن بعد"، إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من الموصلات الكهربائية، واستخدام أنواع ذات جودة عالية تتحمل حجم الأحمال الكهربائية خلال استخدام الطلاب والطالبات للأجهزة المختلفة أثناء اليوم الدراسي".

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي، أنه يجب اتخاذ التدابير الوقائية منذ وقت مبكر يسهم في استمرار العملية التعليمة وفق إجراءات السلامة.

وقال: هذا عامل مهم لتركيز المنظومة التعليمية على تحقيق أهدافها دون وجود ما يشتت ذهن الطالب أو المعلم في حال وجود توصيلات رديئة أو أحمال كهربائية زائدة لها آثار لا تُحمد عقباها.

ونوّه بالدور الكبير والمهم والمطلوب من أولياء الأمور والمعلمين في الالتزام بتعليمات الدفاع ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

مديرية الدفاع المدني المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزامناً مع عودة الدراسة "عن بعد".. "مدني المدينة" يدعو للتأكد من سلامة الموصلات الكهربائية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أولياء الأمور والمعلمين مع عودة الدراسة لهذا العام "عن بعد"، إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من الموصلات الكهربائية، واستخدام أنواع ذات جودة عالية تتحمل حجم الأحمال الكهربائية خلال استخدام الطلاب والطالبات للأجهزة المختلفة أثناء اليوم الدراسي".

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي، أنه يجب اتخاذ التدابير الوقائية منذ وقت مبكر يسهم في استمرار العملية التعليمة وفق إجراءات السلامة.

وقال: هذا عامل مهم لتركيز المنظومة التعليمية على تحقيق أهدافها دون وجود ما يشتت ذهن الطالب أو المعلم في حال وجود توصيلات رديئة أو أحمال كهربائية زائدة لها آثار لا تُحمد عقباها.

ونوّه بالدور الكبير والمهم والمطلوب من أولياء الأمور والمعلمين في الالتزام بتعليمات الدفاع ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
03:09 PM

تزامناً مع عودة الدراسة "عن بعد".. "مدني المدينة" يدعو للتأكد من سلامة الموصلات الكهربائية

أوصى باستخدام أنواع ذات جودة تتحمل حجم الأحمال خلال استخدام الطلاب للأجهزة المختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أولياء الأمور والمعلمين مع عودة الدراسة لهذا العام "عن بعد"، إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من الموصلات الكهربائية، واستخدام أنواع ذات جودة عالية تتحمل حجم الأحمال الكهربائية خلال استخدام الطلاب والطالبات للأجهزة المختلفة أثناء اليوم الدراسي".

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي، أنه يجب اتخاذ التدابير الوقائية منذ وقت مبكر يسهم في استمرار العملية التعليمة وفق إجراءات السلامة.

وقال: هذا عامل مهم لتركيز المنظومة التعليمية على تحقيق أهدافها دون وجود ما يشتت ذهن الطالب أو المعلم في حال وجود توصيلات رديئة أو أحمال كهربائية زائدة لها آثار لا تُحمد عقباها.

ونوّه بالدور الكبير والمهم والمطلوب من أولياء الأمور والمعلمين في الالتزام بتعليمات الدفاع ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

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