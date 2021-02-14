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إيران تتمدد في مناطق النفوذ الروسي في سوريا.. وموسكو مستاءة

ميليشيا "فاطميون" جندت عناصر جديدة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، بأن تمدد الميليشيات الإيرانية وصل إلى مدينتي القامشلي والحسكة في شمالي شرقي سوريا، التي من المفترض أن تكون ضمن النفوذ الجغرافي لروسيا.

وأضاف المرصد أن ميليشيا "فاطميون" الموالية لإيران، تمكنت من تجنيد عناصر من ميليشيات "الدفاع الوطني" ومدنيين في صفوفها، مقابل رواتب شهرية تصل إلى نحو 350 ألف ليرة للعنصر الواحد أي ما يعادل 120 دولارًا أمريكيًا تقريباً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أن "فاطميون" بإشراف شخص إيراني يدعى الحاج علي، تمكنت من تجنيد أكثر من 205 من ميلشيات "الدفاع الوطني" الموالية لروسيا ونحو 35 مدنياً.

وأشار المرصد إلى أنه جرى نقل المجندين حديثاً إلى ما يعرف بفوج طرطب جنوب الحسكة؛ لتدريب العناصر على أن يجري نقلهم بعد ذلك إلى منطقة غربي الفرات.

ولفت إلى أن عملية التجنيد لاقت استياءً من الجانب الروسي، بعد مزاحمة إيران لهم في القامشلي والحسكة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تتمدد في مناطق النفوذ الروسي في سوريا.. وموسكو مستاءة
سبق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، بأن تمدد الميليشيات الإيرانية وصل إلى مدينتي القامشلي والحسكة في شمالي شرقي سوريا، التي من المفترض أن تكون ضمن النفوذ الجغرافي لروسيا.

وأضاف المرصد أن ميليشيا "فاطميون" الموالية لإيران، تمكنت من تجنيد عناصر من ميليشيات "الدفاع الوطني" ومدنيين في صفوفها، مقابل رواتب شهرية تصل إلى نحو 350 ألف ليرة للعنصر الواحد أي ما يعادل 120 دولارًا أمريكيًا تقريباً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أن "فاطميون" بإشراف شخص إيراني يدعى الحاج علي، تمكنت من تجنيد أكثر من 205 من ميلشيات "الدفاع الوطني" الموالية لروسيا ونحو 35 مدنياً.

وأشار المرصد إلى أنه جرى نقل المجندين حديثاً إلى ما يعرف بفوج طرطب جنوب الحسكة؛ لتدريب العناصر على أن يجري نقلهم بعد ذلك إلى منطقة غربي الفرات.

ولفت إلى أن عملية التجنيد لاقت استياءً من الجانب الروسي، بعد مزاحمة إيران لهم في القامشلي والحسكة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
03:34 PM

إيران تتمدد في مناطق النفوذ الروسي في سوريا.. وموسكو مستاءة

ميليشيا "فاطميون" جندت عناصر جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، بأن تمدد الميليشيات الإيرانية وصل إلى مدينتي القامشلي والحسكة في شمالي شرقي سوريا، التي من المفترض أن تكون ضمن النفوذ الجغرافي لروسيا.

وأضاف المرصد أن ميليشيا "فاطميون" الموالية لإيران، تمكنت من تجنيد عناصر من ميليشيات "الدفاع الوطني" ومدنيين في صفوفها، مقابل رواتب شهرية تصل إلى نحو 350 ألف ليرة للعنصر الواحد أي ما يعادل 120 دولارًا أمريكيًا تقريباً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أن "فاطميون" بإشراف شخص إيراني يدعى الحاج علي، تمكنت من تجنيد أكثر من 205 من ميلشيات "الدفاع الوطني" الموالية لروسيا ونحو 35 مدنياً.

وأشار المرصد إلى أنه جرى نقل المجندين حديثاً إلى ما يعرف بفوج طرطب جنوب الحسكة؛ لتدريب العناصر على أن يجري نقلهم بعد ذلك إلى منطقة غربي الفرات.

ولفت إلى أن عملية التجنيد لاقت استياءً من الجانب الروسي، بعد مزاحمة إيران لهم في القامشلي والحسكة.

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