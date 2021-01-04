النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 94 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التقاعد" تطلق برنامج "علو" بنسخته الثانية للكفاءات الشابة

لاستهداف حديثي التخرج للعمل في مساري الشؤون التأمينية والمعلومات

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد برنامج "علو" بنسخته الثانية لاستهداف حديثي التخرج للعمل في المؤسسة في مساري الشؤون التأمينية وتقنية المعلومات، ضمن جهودها في تعزيز الأداء المؤسسي واستقطاب الكفاءات الشابة.

واعتمد البرنامج الذي تم تصميمه وفق منهجية علمية، على تعدد وسائـل التـدريب، ويشتـمـل عـلـى تـدريب صـفي وتـدريب تطبيـقي في بيئات عمل متطورة لتعزيز اكتساب المتدربين للمعارف والمـهارات المستـهدفـة.

كما تم إعداد خطة البرنامج بالتنسيق مع الإدارات المستفيدة لتدريب المرشحين البالغ عددهم 35 متدربًا من الجنسين على مرحلتين أولاهما: مرحلة التدريب التطبيقي بالمؤسسة المتخصص لمدة 10 أشهر ومرحلة التدريب الصفي بمعهد الإدارة العامة لمدة شهرين، بجانب تهيئة استقبال المتدربين في اليوم الأول من خلال تعريفهم بالمؤسسة وأدوارها في الحماية التأمينية للعملاء من المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين، برعاية محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس.

يُذكر أن برنامج "علو" الذي أطلق في منتصف سبتمبر الماضي، أحد برامج المؤسسة العامة للتقاعد لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديها وتأهيل الشباب السعودي في إطار تطوير رأس المال البشري واستقطاب القدرات المميزة.

المؤسسة العامة للتقاعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التقاعد" تطلق برنامج "علو" بنسخته الثانية للكفاءات الشابة
سبق

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد برنامج "علو" بنسخته الثانية لاستهداف حديثي التخرج للعمل في المؤسسة في مساري الشؤون التأمينية وتقنية المعلومات، ضمن جهودها في تعزيز الأداء المؤسسي واستقطاب الكفاءات الشابة.

واعتمد البرنامج الذي تم تصميمه وفق منهجية علمية، على تعدد وسائـل التـدريب، ويشتـمـل عـلـى تـدريب صـفي وتـدريب تطبيـقي في بيئات عمل متطورة لتعزيز اكتساب المتدربين للمعارف والمـهارات المستـهدفـة.

كما تم إعداد خطة البرنامج بالتنسيق مع الإدارات المستفيدة لتدريب المرشحين البالغ عددهم 35 متدربًا من الجنسين على مرحلتين أولاهما: مرحلة التدريب التطبيقي بالمؤسسة المتخصص لمدة 10 أشهر ومرحلة التدريب الصفي بمعهد الإدارة العامة لمدة شهرين، بجانب تهيئة استقبال المتدربين في اليوم الأول من خلال تعريفهم بالمؤسسة وأدوارها في الحماية التأمينية للعملاء من المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين، برعاية محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس.

يُذكر أن برنامج "علو" الذي أطلق في منتصف سبتمبر الماضي، أحد برامج المؤسسة العامة للتقاعد لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديها وتأهيل الشباب السعودي في إطار تطوير رأس المال البشري واستقطاب القدرات المميزة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
01:56 PM

"التقاعد" تطلق برنامج "علو" بنسخته الثانية للكفاءات الشابة

لاستهداف حديثي التخرج للعمل في مساري الشؤون التأمينية والمعلومات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,893

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد برنامج "علو" بنسخته الثانية لاستهداف حديثي التخرج للعمل في المؤسسة في مساري الشؤون التأمينية وتقنية المعلومات، ضمن جهودها في تعزيز الأداء المؤسسي واستقطاب الكفاءات الشابة.

واعتمد البرنامج الذي تم تصميمه وفق منهجية علمية، على تعدد وسائـل التـدريب، ويشتـمـل عـلـى تـدريب صـفي وتـدريب تطبيـقي في بيئات عمل متطورة لتعزيز اكتساب المتدربين للمعارف والمـهارات المستـهدفـة.

كما تم إعداد خطة البرنامج بالتنسيق مع الإدارات المستفيدة لتدريب المرشحين البالغ عددهم 35 متدربًا من الجنسين على مرحلتين أولاهما: مرحلة التدريب التطبيقي بالمؤسسة المتخصص لمدة 10 أشهر ومرحلة التدريب الصفي بمعهد الإدارة العامة لمدة شهرين، بجانب تهيئة استقبال المتدربين في اليوم الأول من خلال تعريفهم بالمؤسسة وأدوارها في الحماية التأمينية للعملاء من المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين، برعاية محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس.

يُذكر أن برنامج "علو" الذي أطلق في منتصف سبتمبر الماضي، أحد برامج المؤسسة العامة للتقاعد لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديها وتأهيل الشباب السعودي في إطار تطوير رأس المال البشري واستقطاب القدرات المميزة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,863
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,587

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة