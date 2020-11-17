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"التجارة" تعلن عن استدعاء 2,035 مركبة ميتسوبيشي

بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2,035 مركبة من نوع ميتسوبيشي "Triton/L200" 2007 – 2016، وذلك بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق.

وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة حال وقوع حادث قد يتسبب في إصابة خطيرة.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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"التجارة" تعلن عن استدعاء 2,035 مركبة ميتسوبيشي
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2,035 مركبة من نوع ميتسوبيشي "Triton/L200" 2007 – 2016، وذلك بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق.

وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة حال وقوع حادث قد يتسبب في إصابة خطيرة.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
03:38 PM

"التجارة" تعلن عن استدعاء 2,035 مركبة ميتسوبيشي

بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2,035 مركبة من نوع ميتسوبيشي "Triton/L200" 2007 – 2016، وذلك بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق.

وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة حال وقوع حادث قد يتسبب في إصابة خطيرة.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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