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الجهات المختصة تُوقف عددًا من الحفلات الغنائية بمحايل عسير

بعد إقامتها فعاليات دون ترخيص خلال الأسابيع الماضية

أوقفت الجهات المختصة بعسير عددًا من الحفلات الغنائية، كان من المزمع إقامتها بمقاهٍ للشيشة خلال اليومَيْن الماضيَيْن. وربطت الجهات الأمنية أصحاب تلك المواقع بتعهدات، تضمن عدم إقامة تلك الفعاليات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المعنية.

ويأتي ذلك التحرك بعد إقامة تلك المقاهي حفلات غنائية دون ترخيص خلال الأسابيع الماضية.

وقام منظمو تلك الفعاليات بإرجاع الرسوم المالية التي تم تحصيلها من العملاء.

محايل عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات المختصة تُوقف عددًا من الحفلات الغنائية بمحايل عسير
سبق

أوقفت الجهات المختصة بعسير عددًا من الحفلات الغنائية، كان من المزمع إقامتها بمقاهٍ للشيشة خلال اليومَيْن الماضيَيْن. وربطت الجهات الأمنية أصحاب تلك المواقع بتعهدات، تضمن عدم إقامة تلك الفعاليات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المعنية.

ويأتي ذلك التحرك بعد إقامة تلك المقاهي حفلات غنائية دون ترخيص خلال الأسابيع الماضية.

وقام منظمو تلك الفعاليات بإرجاع الرسوم المالية التي تم تحصيلها من العملاء.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:35 PM
اخر تعديل
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
12:18 AM

الجهات المختصة تُوقف عددًا من الحفلات الغنائية بمحايل عسير

بعد إقامتها فعاليات دون ترخيص خلال الأسابيع الماضية

A A A
محمد طيران - محايل عسير
1
2,944

أوقفت الجهات المختصة بعسير عددًا من الحفلات الغنائية، كان من المزمع إقامتها بمقاهٍ للشيشة خلال اليومَيْن الماضيَيْن. وربطت الجهات الأمنية أصحاب تلك المواقع بتعهدات، تضمن عدم إقامة تلك الفعاليات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المعنية.

ويأتي ذلك التحرك بعد إقامة تلك المقاهي حفلات غنائية دون ترخيص خلال الأسابيع الماضية.

وقام منظمو تلك الفعاليات بإرجاع الرسوم المالية التي تم تحصيلها من العملاء.

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