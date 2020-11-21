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تعرف على الملامح الرئيسية لأجندة قمة "العشرين"

المشاركون سيركزون على معالجة القضايا العاجلة

يجتمع قادة العالم اليوم وغداً افتراضياً في قمة الرياض 2020 لمعالجة القضايا العالمية الملحة، ويختتم الاجتماع أعمال الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، والذي يتم انعقاده لأول مرة في بلد عربي تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

وتلتزم الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بقيادة الجهود المشتركة لبناء نمو وتعافي شامل وقوي ومستدام، وهو ما لا يمكن إتمامه إلا بمعالجة الفروقات ودعم الشعوب الضعيفة، محققين بذلك الفرص للجميع للحصول على الخدمات الأساسية للتنمية.

وقد عجلت الجائحة بضرورة تحقيق هذه الأهداف واقتضت استجابة سريعة للحفاظ على الأرواح مع ضمان مستقبل أفضل للجميع في آن واحد، وقادت مجموعة العشرين الجهود في مواجهة جائحة كورونا واتخذت إجراءات سريعة وغير مسبوقة بالمساهمة بما يزيد على 21 مليار دولار أمريكي في بداية الأزمة لدعم النظام الصحي وإيجاد لقاح، وبتوفير ما يزيد على 14 مليار دولار أمريكي كإعفاء ديون عن الدول النامية، وضخ 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي والأرواح وسبل العيش للجميع. بتركيز على الرسالة الرئيسية لاستعادة النمو خلال الجائحة.

وستبدأ النقاشات في الساعة 4:00 مساء حسب التوقيت المحلي، يتبعها مباشرة فعالية مصاحبة تركز على الاستعداد والجاهزية للأوبئة.

وتستمر الأجندة في يوم الأحد الساعة 3:30ً حسب التوقيت المحلي بفعالية مصاحبة حول حماية كوكب الأرض يتبعها نقاش القادة عند الساعة 4:00ً مساء يدور حول التعافي بشكل أقوى من خلال وضع المعايير لدوام التعافي.

وستقيم القيادة السعودية مؤتمرًا صحافيًا في الساعة 7:00 لإحاطة العالم بالنتائج الرئيسية للقمة.

وسيبث التلفزيون السعودي المؤتمر الصحفي، وسينقل أيضاً عبر موقع القمة وحساب تويتر الرسميين.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على الملامح الرئيسية لأجندة قمة "العشرين"
سبق

يجتمع قادة العالم اليوم وغداً افتراضياً في قمة الرياض 2020 لمعالجة القضايا العالمية الملحة، ويختتم الاجتماع أعمال الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، والذي يتم انعقاده لأول مرة في بلد عربي تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

وتلتزم الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بقيادة الجهود المشتركة لبناء نمو وتعافي شامل وقوي ومستدام، وهو ما لا يمكن إتمامه إلا بمعالجة الفروقات ودعم الشعوب الضعيفة، محققين بذلك الفرص للجميع للحصول على الخدمات الأساسية للتنمية.

وقد عجلت الجائحة بضرورة تحقيق هذه الأهداف واقتضت استجابة سريعة للحفاظ على الأرواح مع ضمان مستقبل أفضل للجميع في آن واحد، وقادت مجموعة العشرين الجهود في مواجهة جائحة كورونا واتخذت إجراءات سريعة وغير مسبوقة بالمساهمة بما يزيد على 21 مليار دولار أمريكي في بداية الأزمة لدعم النظام الصحي وإيجاد لقاح، وبتوفير ما يزيد على 14 مليار دولار أمريكي كإعفاء ديون عن الدول النامية، وضخ 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي والأرواح وسبل العيش للجميع. بتركيز على الرسالة الرئيسية لاستعادة النمو خلال الجائحة.

وستبدأ النقاشات في الساعة 4:00 مساء حسب التوقيت المحلي، يتبعها مباشرة فعالية مصاحبة تركز على الاستعداد والجاهزية للأوبئة.

وتستمر الأجندة في يوم الأحد الساعة 3:30ً حسب التوقيت المحلي بفعالية مصاحبة حول حماية كوكب الأرض يتبعها نقاش القادة عند الساعة 4:00ً مساء يدور حول التعافي بشكل أقوى من خلال وضع المعايير لدوام التعافي.

وستقيم القيادة السعودية مؤتمرًا صحافيًا في الساعة 7:00 لإحاطة العالم بالنتائج الرئيسية للقمة.

وسيبث التلفزيون السعودي المؤتمر الصحفي، وسينقل أيضاً عبر موقع القمة وحساب تويتر الرسميين.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
02:38 PM

تعرف على الملامح الرئيسية لأجندة قمة "العشرين"

المشاركون سيركزون على معالجة القضايا العاجلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يجتمع قادة العالم اليوم وغداً افتراضياً في قمة الرياض 2020 لمعالجة القضايا العالمية الملحة، ويختتم الاجتماع أعمال الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، والذي يتم انعقاده لأول مرة في بلد عربي تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

وتلتزم الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بقيادة الجهود المشتركة لبناء نمو وتعافي شامل وقوي ومستدام، وهو ما لا يمكن إتمامه إلا بمعالجة الفروقات ودعم الشعوب الضعيفة، محققين بذلك الفرص للجميع للحصول على الخدمات الأساسية للتنمية.

وقد عجلت الجائحة بضرورة تحقيق هذه الأهداف واقتضت استجابة سريعة للحفاظ على الأرواح مع ضمان مستقبل أفضل للجميع في آن واحد، وقادت مجموعة العشرين الجهود في مواجهة جائحة كورونا واتخذت إجراءات سريعة وغير مسبوقة بالمساهمة بما يزيد على 21 مليار دولار أمريكي في بداية الأزمة لدعم النظام الصحي وإيجاد لقاح، وبتوفير ما يزيد على 14 مليار دولار أمريكي كإعفاء ديون عن الدول النامية، وضخ 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي والأرواح وسبل العيش للجميع. بتركيز على الرسالة الرئيسية لاستعادة النمو خلال الجائحة.

وستبدأ النقاشات في الساعة 4:00 مساء حسب التوقيت المحلي، يتبعها مباشرة فعالية مصاحبة تركز على الاستعداد والجاهزية للأوبئة.

وتستمر الأجندة في يوم الأحد الساعة 3:30ً حسب التوقيت المحلي بفعالية مصاحبة حول حماية كوكب الأرض يتبعها نقاش القادة عند الساعة 4:00ً مساء يدور حول التعافي بشكل أقوى من خلال وضع المعايير لدوام التعافي.

وستقيم القيادة السعودية مؤتمرًا صحافيًا في الساعة 7:00 لإحاطة العالم بالنتائج الرئيسية للقمة.

وسيبث التلفزيون السعودي المؤتمر الصحفي، وسينقل أيضاً عبر موقع القمة وحساب تويتر الرسميين.

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