لسبب غريب.. هذا ما حدث لرجل أيرلندي حقن نفسه بالسائل المنوي

في حالةٍ هي الأولى من نوعها .. المريض مثير للجدل والعلاج فوري

انتهى الأمر برجل أيرلندي في الثالثة والثلاثين من العمر، في المستشفى، بعدما حقن نفسه بجرعات كثيرة من سائله المنوي حتى يتخلص من ألم الظهر.

وذكرت تقارير طبية في أيرلندا، نقلتها سكاي نيوز عن موقع "غيزمودو"؛ أن الرجل حقن نفسه عن طريق الذراع طيلة 18 شهرًا، لكنه اضطر إلى قصد الطبيب بعدما تفاقم وضعه الصحي وشعر بألم شديد في أسفل الظهر.

وإثر قيامهم بعملية الفحص، اكتشف الأطباء بؤرة منتفخة ومحمرة في ساعد الرجل، وحين سألوه حول السبب اعترف بأنه كان يحقن نفسه بالسائل المنوي مستخدمًا إبرة اشتراها عن طريق الإنترنت.

وكان الرجل الأيرلندي يقوم بإدخال جرعات السائل المنوي إلى شرايينه وعضلاته؛ ظنًّا منه أن هذا الأمر سيؤدي إلى تخفيف الآلام التي يعاني منها.

وقال أطباء في مستشفى "أديلايدي آند ميث" في أيرلندا: إن هذه الحالة هي الأولى من نوعها، وأوضحوا أن المنطقة التي كانت تتلقّى الحقنات في الذراع صارت صلبة مع مرور الوقت.

وقام الأطباء بإخضاع المريض المثير للجدل لعلاج فوري عن طريق الوريد حتى يتخلص من الميكروبات التي دخلت إلى الجسم بسبب الحقنات.