النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لسبب غريب.. هذا ما حدث لرجل أيرلندي حقن نفسه بالسائل المنوي

في حالةٍ هي الأولى من نوعها .. المريض مثير للجدل والعلاج فوري

انتهى الأمر برجل أيرلندي في الثالثة والثلاثين من العمر، في المستشفى، بعدما حقن نفسه بجرعات كثيرة من سائله المنوي حتى يتخلص من ألم الظهر.

وذكرت تقارير طبية في أيرلندا، نقلتها سكاي نيوز عن موقع "غيزمودو"؛ أن الرجل حقن نفسه عن طريق الذراع طيلة 18 شهرًا، لكنه اضطر إلى قصد الطبيب بعدما تفاقم وضعه الصحي وشعر بألم شديد في أسفل الظهر.

وإثر قيامهم بعملية الفحص، اكتشف الأطباء بؤرة منتفخة ومحمرة في ساعد الرجل، وحين سألوه حول السبب اعترف بأنه كان يحقن نفسه بالسائل المنوي مستخدمًا إبرة اشتراها عن طريق الإنترنت.

وكان الرجل الأيرلندي يقوم بإدخال جرعات السائل المنوي إلى شرايينه وعضلاته؛ ظنًّا منه أن هذا الأمر سيؤدي إلى تخفيف الآلام التي يعاني منها.

وقال أطباء في مستشفى "أديلايدي آند ميث" في أيرلندا: إن هذه الحالة هي الأولى من نوعها، وأوضحوا أن المنطقة التي كانت تتلقّى الحقنات في الذراع صارت صلبة مع مرور الوقت.

وقام الأطباء بإخضاع المريض المثير للجدل لعلاج فوري عن طريق الوريد حتى يتخلص من الميكروبات التي دخلت إلى الجسم بسبب الحقنات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لسبب غريب.. هذا ما حدث لرجل أيرلندي حقن نفسه بالسائل المنوي
سبق

انتهى الأمر برجل أيرلندي في الثالثة والثلاثين من العمر، في المستشفى، بعدما حقن نفسه بجرعات كثيرة من سائله المنوي حتى يتخلص من ألم الظهر.

وذكرت تقارير طبية في أيرلندا، نقلتها سكاي نيوز عن موقع "غيزمودو"؛ أن الرجل حقن نفسه عن طريق الذراع طيلة 18 شهرًا، لكنه اضطر إلى قصد الطبيب بعدما تفاقم وضعه الصحي وشعر بألم شديد في أسفل الظهر.

وإثر قيامهم بعملية الفحص، اكتشف الأطباء بؤرة منتفخة ومحمرة في ساعد الرجل، وحين سألوه حول السبب اعترف بأنه كان يحقن نفسه بالسائل المنوي مستخدمًا إبرة اشتراها عن طريق الإنترنت.

وكان الرجل الأيرلندي يقوم بإدخال جرعات السائل المنوي إلى شرايينه وعضلاته؛ ظنًّا منه أن هذا الأمر سيؤدي إلى تخفيف الآلام التي يعاني منها.

وقال أطباء في مستشفى "أديلايدي آند ميث" في أيرلندا: إن هذه الحالة هي الأولى من نوعها، وأوضحوا أن المنطقة التي كانت تتلقّى الحقنات في الذراع صارت صلبة مع مرور الوقت.

وقام الأطباء بإخضاع المريض المثير للجدل لعلاج فوري عن طريق الوريد حتى يتخلص من الميكروبات التي دخلت إلى الجسم بسبب الحقنات.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
01:16 PM

لسبب غريب.. هذا ما حدث لرجل أيرلندي حقن نفسه بالسائل المنوي

في حالةٍ هي الأولى من نوعها .. المريض مثير للجدل والعلاج فوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
36
61,727

انتهى الأمر برجل أيرلندي في الثالثة والثلاثين من العمر، في المستشفى، بعدما حقن نفسه بجرعات كثيرة من سائله المنوي حتى يتخلص من ألم الظهر.

وذكرت تقارير طبية في أيرلندا، نقلتها سكاي نيوز عن موقع "غيزمودو"؛ أن الرجل حقن نفسه عن طريق الذراع طيلة 18 شهرًا، لكنه اضطر إلى قصد الطبيب بعدما تفاقم وضعه الصحي وشعر بألم شديد في أسفل الظهر.

وإثر قيامهم بعملية الفحص، اكتشف الأطباء بؤرة منتفخة ومحمرة في ساعد الرجل، وحين سألوه حول السبب اعترف بأنه كان يحقن نفسه بالسائل المنوي مستخدمًا إبرة اشتراها عن طريق الإنترنت.

وكان الرجل الأيرلندي يقوم بإدخال جرعات السائل المنوي إلى شرايينه وعضلاته؛ ظنًّا منه أن هذا الأمر سيؤدي إلى تخفيف الآلام التي يعاني منها.

وقال أطباء في مستشفى "أديلايدي آند ميث" في أيرلندا: إن هذه الحالة هي الأولى من نوعها، وأوضحوا أن المنطقة التي كانت تتلقّى الحقنات في الذراع صارت صلبة مع مرور الوقت.

وقام الأطباء بإخضاع المريض المثير للجدل لعلاج فوري عن طريق الوريد حتى يتخلص من الميكروبات التي دخلت إلى الجسم بسبب الحقنات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة