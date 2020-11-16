لمدة عام.. "الدوسري" مديرًا لمستشفى الأفلاج

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، قرارًا بتكليف الأخصائي أول فالح بن سعد الدوسري، مديرًا لمستشفى محافظة الأفلاج، لمدة عام.

وعبر "الدوسري"، عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله، دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات، وتعزيزًا لتوجيهات وزارة الصحة، سائلاً المولى عز وجل، أن يعينه على المسؤولية المناطة به.