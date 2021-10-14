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الصندوق السعودي للتنمية ينال "الأيزو" في نظام أمن المعلومات

بعد تطبيق وتحقيق وتقييم شامل لجميع المعايير والمتطلبات الدولية

حصل الصندوق السعودي للتنمية على "شهادة الآيزو 27001" في نظام إدارة أمن المعلومات ISMS على مستوى جميع قطاعات وإدارات الصندوق بالتعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وذلك بعد تطبيق وتحقيق وتقييم شامل لجميع المعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بأمن المعلومات.

وقد صدرت الشهادة من شركة Resource Inspections Canada Incorporated (RICI)، وتم اعتمادها من المركز الأمريكي لخدمات الاعتماد الدولي The International Accreditation Service (IAS)، وتم توثيقها في قاعدة بيانات منتدى الاعتماد الدولي The International Accreditation Forum (IAF).

وسلّم ممثل شركة RICI شهادة الآيزو اليوم في حفل نظمه الصندوق في مقره لهذه المناسبة، كما حضر حفل التسليم ممثل معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبد الرحمن المرشد، أن حصول الصندوق على هذه الشهادة المعتمدة عالمياً يعد دليلاً على ما وصل إليه أمن المعلومات من الالتزام بتطبيق المعايير العالمية، ومدى حرص القطاعات والإدارات في الصندوق على ذلك.

وأشار إلى أن مشروع أمن المعلومات في الصندوق يعمل على ضمان سرية المعلومة ودقتها وتوفرها في إدارة تقنية المعلومات وفي كافة قطاعات وإدارات الصندوق وكذلك على رفع مستوى تبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات الأخرى.

وقال مدير عام إدارة تقنية المعلومات الدكتور عبد الله بن فايز القرني: "حصولنا على هذه الشهادة العالمية يعد دليلاً على التزام الصندوق بأعلى المواصفات القياسية في أمن وسرية وإدارة المعلومات والمخاطر بما يساعد في تحقيق أهداف الصندوق ويضمن سرية المعلومات وجودتها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصندوق السعودي للتنمية ينال "الأيزو" في نظام أمن المعلومات
سبق

حصل الصندوق السعودي للتنمية على "شهادة الآيزو 27001" في نظام إدارة أمن المعلومات ISMS على مستوى جميع قطاعات وإدارات الصندوق بالتعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وذلك بعد تطبيق وتحقيق وتقييم شامل لجميع المعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بأمن المعلومات.

وقد صدرت الشهادة من شركة Resource Inspections Canada Incorporated (RICI)، وتم اعتمادها من المركز الأمريكي لخدمات الاعتماد الدولي The International Accreditation Service (IAS)، وتم توثيقها في قاعدة بيانات منتدى الاعتماد الدولي The International Accreditation Forum (IAF).

وسلّم ممثل شركة RICI شهادة الآيزو اليوم في حفل نظمه الصندوق في مقره لهذه المناسبة، كما حضر حفل التسليم ممثل معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبد الرحمن المرشد، أن حصول الصندوق على هذه الشهادة المعتمدة عالمياً يعد دليلاً على ما وصل إليه أمن المعلومات من الالتزام بتطبيق المعايير العالمية، ومدى حرص القطاعات والإدارات في الصندوق على ذلك.

وأشار إلى أن مشروع أمن المعلومات في الصندوق يعمل على ضمان سرية المعلومة ودقتها وتوفرها في إدارة تقنية المعلومات وفي كافة قطاعات وإدارات الصندوق وكذلك على رفع مستوى تبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات الأخرى.

وقال مدير عام إدارة تقنية المعلومات الدكتور عبد الله بن فايز القرني: "حصولنا على هذه الشهادة العالمية يعد دليلاً على التزام الصندوق بأعلى المواصفات القياسية في أمن وسرية وإدارة المعلومات والمخاطر بما يساعد في تحقيق أهداف الصندوق ويضمن سرية المعلومات وجودتها".

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
06:06 PM

الصندوق السعودي للتنمية ينال "الأيزو" في نظام أمن المعلومات

بعد تطبيق وتحقيق وتقييم شامل لجميع المعايير والمتطلبات الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصل الصندوق السعودي للتنمية على "شهادة الآيزو 27001" في نظام إدارة أمن المعلومات ISMS على مستوى جميع قطاعات وإدارات الصندوق بالتعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وذلك بعد تطبيق وتحقيق وتقييم شامل لجميع المعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بأمن المعلومات.

وقد صدرت الشهادة من شركة Resource Inspections Canada Incorporated (RICI)، وتم اعتمادها من المركز الأمريكي لخدمات الاعتماد الدولي The International Accreditation Service (IAS)، وتم توثيقها في قاعدة بيانات منتدى الاعتماد الدولي The International Accreditation Forum (IAF).

وسلّم ممثل شركة RICI شهادة الآيزو اليوم في حفل نظمه الصندوق في مقره لهذه المناسبة، كما حضر حفل التسليم ممثل معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبد الرحمن المرشد، أن حصول الصندوق على هذه الشهادة المعتمدة عالمياً يعد دليلاً على ما وصل إليه أمن المعلومات من الالتزام بتطبيق المعايير العالمية، ومدى حرص القطاعات والإدارات في الصندوق على ذلك.

وأشار إلى أن مشروع أمن المعلومات في الصندوق يعمل على ضمان سرية المعلومة ودقتها وتوفرها في إدارة تقنية المعلومات وفي كافة قطاعات وإدارات الصندوق وكذلك على رفع مستوى تبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات الأخرى.

وقال مدير عام إدارة تقنية المعلومات الدكتور عبد الله بن فايز القرني: "حصولنا على هذه الشهادة العالمية يعد دليلاً على التزام الصندوق بأعلى المواصفات القياسية في أمن وسرية وإدارة المعلومات والمخاطر بما يساعد في تحقيق أهداف الصندوق ويضمن سرية المعلومات وجودتها".

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