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اشتُهر بين السعوديين في التسعينيات.. وفاة ممثل "فل هاوس"

عثرت الشرطة على جثته بغرفة في أحد الفنادق بولاية فلوريدا

عثرت الشرطة الأمريكية على الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير "بوب ساغت " (65 عامًا)، ميتًا في غرفته بأحد الفنادق بولاية فلوريدا.

ونشرت الشرطة تغريدة قالت فيها: "تلقينا بلاغًا عند الساعة الرابعة عصرًا أمس الأحد، عن رجل لا يستجيب للنداءات المتكررة في أحد الغرف، واتضح أنه الممثل "بوب ساغت" وعُثر عليه ميتًا لحظة وصول الشرطة، وأُعلن عن وفاته في مكان الحادث، ولم يجد المحققون أي علامات اعتداء أو تعاطي مخدرات".

ويُعد "بوب ساغت" أحد أشهر الممثلين الأمريكيين الذين عرفهم السعوديون خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات؛ حيث كانت القناة السعودية الثانية تعرض له المسلسل الكوميدي الشهير "فل هاوس" (FULL HOUSE) إلى جانب برنامج "أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكًا في أمريكا" (America’s Funniest Home Videos).

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اشتُهر بين السعوديين في التسعينيات.. وفاة ممثل "فل هاوس"
سبق

عثرت الشرطة الأمريكية على الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير "بوب ساغت " (65 عامًا)، ميتًا في غرفته بأحد الفنادق بولاية فلوريدا.

ونشرت الشرطة تغريدة قالت فيها: "تلقينا بلاغًا عند الساعة الرابعة عصرًا أمس الأحد، عن رجل لا يستجيب للنداءات المتكررة في أحد الغرف، واتضح أنه الممثل "بوب ساغت" وعُثر عليه ميتًا لحظة وصول الشرطة، وأُعلن عن وفاته في مكان الحادث، ولم يجد المحققون أي علامات اعتداء أو تعاطي مخدرات".

ويُعد "بوب ساغت" أحد أشهر الممثلين الأمريكيين الذين عرفهم السعوديون خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات؛ حيث كانت القناة السعودية الثانية تعرض له المسلسل الكوميدي الشهير "فل هاوس" (FULL HOUSE) إلى جانب برنامج "أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكًا في أمريكا" (America’s Funniest Home Videos).

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
01:54 PM

اشتُهر بين السعوديين في التسعينيات.. وفاة ممثل "فل هاوس"

عثرت الشرطة على جثته بغرفة في أحد الفنادق بولاية فلوريدا

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خالد علي - الرياض
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عثرت الشرطة الأمريكية على الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير "بوب ساغت " (65 عامًا)، ميتًا في غرفته بأحد الفنادق بولاية فلوريدا.

ونشرت الشرطة تغريدة قالت فيها: "تلقينا بلاغًا عند الساعة الرابعة عصرًا أمس الأحد، عن رجل لا يستجيب للنداءات المتكررة في أحد الغرف، واتضح أنه الممثل "بوب ساغت" وعُثر عليه ميتًا لحظة وصول الشرطة، وأُعلن عن وفاته في مكان الحادث، ولم يجد المحققون أي علامات اعتداء أو تعاطي مخدرات".

ويُعد "بوب ساغت" أحد أشهر الممثلين الأمريكيين الذين عرفهم السعوديون خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات؛ حيث كانت القناة السعودية الثانية تعرض له المسلسل الكوميدي الشهير "فل هاوس" (FULL HOUSE) إلى جانب برنامج "أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكًا في أمريكا" (America’s Funniest Home Videos).

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