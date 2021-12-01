مطار خالد الدولي بالرياض يستقبل 100 طفل من ذوي الإعاقة بـ"الغرفة الحسية"

لتحسين تجربة سفرهم وأسرهم وتهيئتهم نفسياً

استقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض ما يزيد على 100 طفل وطفلة من ذوي الإعاقة داخل الغرفة الحسية التي تم افتتاحها مؤخراً، وتساعد على تهيئتهم نفسياً قبل السفر.



تشتمل الغرفة على بيئة آمنة مُجهّزة بالأدوات والأجهزة المتطورة لتحفيز الحواس المختلفة للأطفال ذوي الإعاقة، كالنظر والسمع واللمس والتذوق والشم.



يأتي ذلك بهدف مساعدتهم على الاسترخاء وعدم التوتر من ركوب الطائرة، وأن تكون رحلة السفر تجربة ممتعة.



وأشادت أسر الأطفال ذوي الإعاقة بمبادرة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بتدشين الغرفة الحسية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالتعاون مع شركائه "مطارات الرياض"، لتحسين تجربة سفر الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.



وثمنوا رعاية رئيس مجلس أمناء المركز الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، لهذه المبادرة المبتكرة التي تساهم في تعزيز فرص تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.



وأوضحت مديرة مشروع الغرف الحسية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، خلود إبراهيم الشايع، أن الخطة المستقبلية للمبادرة تضمن تنفيذ عدد من الغرف الحسية في بعض المرافق الأخرى، بعد نجاح تجربة تأسيس غرفتين في مطار الملك خالد الدولي، ومدينة الملك فهد الطبية.