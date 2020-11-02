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بمشاركة منسوبيه.. "تعليم تبوك" تطلق حملة "التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية"

"العمري": نسعى للتفاعل الإيجابي ورفع الوعي الصحي للمجتمع التعليمي

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع صحة تبوك، التي تهدف من خلالها إلى توعية المجتمع التعليمي بأهمية التطعيمات، والفوائد الصحية العائدة على الطلبة وأسرهم من هذه الإجراءات الصحية.

ودشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، الحملة من مبنى الإدارة الرئيسي وبمشاركة منسوبي الإدارة الذين تلقوا التطعيمات بإشراف فريق صحي من صحة تبوك.

وأكد "العمري" أن إدارة التعليم -ممثلة في قسم الصحة المدرسية- تسعى للتفاعل الإيجابي في رفع الوعي الصحي للمجتمع التعليمي، وتحديد أولويات المشكلات الصحية في المجتمع التعليمي، وتعريف المجتمع بها، وتأهيل الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس لأعمال الصحة المدرسية مثل الاكتشاف المبكر للأمراض والتوعية الصحية ومراقبة البيئة المدرسية.

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بمشاركة منسوبيه.. "تعليم تبوك" تطلق حملة "التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية"
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع صحة تبوك، التي تهدف من خلالها إلى توعية المجتمع التعليمي بأهمية التطعيمات، والفوائد الصحية العائدة على الطلبة وأسرهم من هذه الإجراءات الصحية.

ودشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، الحملة من مبنى الإدارة الرئيسي وبمشاركة منسوبي الإدارة الذين تلقوا التطعيمات بإشراف فريق صحي من صحة تبوك.

وأكد "العمري" أن إدارة التعليم -ممثلة في قسم الصحة المدرسية- تسعى للتفاعل الإيجابي في رفع الوعي الصحي للمجتمع التعليمي، وتحديد أولويات المشكلات الصحية في المجتمع التعليمي، وتعريف المجتمع بها، وتأهيل الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس لأعمال الصحة المدرسية مثل الاكتشاف المبكر للأمراض والتوعية الصحية ومراقبة البيئة المدرسية.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
10:06 AM
اخر تعديل
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
11:01 AM

بمشاركة منسوبيه.. "تعليم تبوك" تطلق حملة "التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية"

"العمري": نسعى للتفاعل الإيجابي ورفع الوعي الصحي للمجتمع التعليمي

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بدر الجبل - تبوك
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع صحة تبوك، التي تهدف من خلالها إلى توعية المجتمع التعليمي بأهمية التطعيمات، والفوائد الصحية العائدة على الطلبة وأسرهم من هذه الإجراءات الصحية.

ودشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، الحملة من مبنى الإدارة الرئيسي وبمشاركة منسوبي الإدارة الذين تلقوا التطعيمات بإشراف فريق صحي من صحة تبوك.

وأكد "العمري" أن إدارة التعليم -ممثلة في قسم الصحة المدرسية- تسعى للتفاعل الإيجابي في رفع الوعي الصحي للمجتمع التعليمي، وتحديد أولويات المشكلات الصحية في المجتمع التعليمي، وتعريف المجتمع بها، وتأهيل الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس لأعمال الصحة المدرسية مثل الاكتشاف المبكر للأمراض والتوعية الصحية ومراقبة البيئة المدرسية.

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