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السليمان: هكذا سيرى العالم سباق الوانيت في رالي داكار

يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن فيديو وانيت عراوي وهو يتجاوز أحد متسابقي رالي داكار، يعد مقطعًا مسليًا، وفي نفس الوقت مزعج، لأنه مجازفة كان يمكن أن تنتهي بحادث، لكن العالم سيضعه ضمن المشاهد الغريبة في برامج الغرائب والطرائف.

مسلي ومزعج

وفي مقاله "أبو عراوي يسابق الريح!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "وجد مقطع فيديو لوانيت عراوي يتجاوز أحد متسابقي رالي داكار تداولاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، البعض وجده مقطعًا مسليًا ومثيرًا للإعجاب، بينما وجده البعض الآخر مزعجًا يعكس تهور السائق وتداخله في مسار سباق خطر وكان يمكن أن ينتهي بما لا تحمد عقباه لولا فطنة متسابق الرالي الذي هدّأ من سرعته لمراقبة السائق المتطفل!

يعكس الروح المرحة لابن الصحراء

ويقدم "السليمان" رأيه الشخصي في المقطع، ويقول: "شخصيًا وجدته مقطعًا مسليَا، وفي نفس الوقت مزعجًا، فبالنسبة لي عكس تهور السائق المتطفل لكنه في نفس الوقت عكس روحًا مرحة لابن الصحراء بحثًا عن التحدي. وفي حوار أجرته (عكاظ) أمس مع سائق وانيت العراوي قال مشعل الشلوي إنه خرج الصباح الباكر لرعاية مواشيهم وضمان حفظها وعدم إطلاقها استجابة للتعليمات حتى لا تؤثر على مجريات السباق، ففوجئ بمحاذاة المتسابق له وتولدت لديه الرغبة بمجاراته لمسافة قصيرة!".

ضمن المشاهد الغريبة

ويضيف الكاتب: "بغض النظر عن رأينا في تصرف الشاب، فالأكيد أن المقطع المصور سيشاهده مئات الملايين حول العالم، وسيكون ضمن المشاهد الغريبة المرصودة في برامج الغرائب والطرائف ناهيك عن وسائل التواصل الاجتماعي!".

أثره على صورتنا

وينهي "السليمان" متسائلاً: "كيف سيكون أثره على صورتنا كمنظم للسباق؟ في مثل هذه الحالات لا يتوقف الكثيرون عند صورة المجتمع المحلي بقدر ما تجذبهم تفاصيل الحدث نفسه، الذي ستغلب عليه الطرافة ما دام لم ينته بالسوء!.. لكن البعض قد يرى فيه مجازفة خاصة مع بعض ما أثير حول حادثة وفاة المتسابق الفرنسي في نفس السباق الذي أكدت السلطات المحلية على عدم وجود أي شبهة جنائية فيه، وفي كل الأحوال سابق أبو عراوي الريح وكسبها!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السليمان: هكذا سيرى العالم سباق الوانيت في رالي داكار
سبق

يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن فيديو وانيت عراوي وهو يتجاوز أحد متسابقي رالي داكار، يعد مقطعًا مسليًا، وفي نفس الوقت مزعج، لأنه مجازفة كان يمكن أن تنتهي بحادث، لكن العالم سيضعه ضمن المشاهد الغريبة في برامج الغرائب والطرائف.

مسلي ومزعج

وفي مقاله "أبو عراوي يسابق الريح!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "وجد مقطع فيديو لوانيت عراوي يتجاوز أحد متسابقي رالي داكار تداولاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، البعض وجده مقطعًا مسليًا ومثيرًا للإعجاب، بينما وجده البعض الآخر مزعجًا يعكس تهور السائق وتداخله في مسار سباق خطر وكان يمكن أن ينتهي بما لا تحمد عقباه لولا فطنة متسابق الرالي الذي هدّأ من سرعته لمراقبة السائق المتطفل!

يعكس الروح المرحة لابن الصحراء

ويقدم "السليمان" رأيه الشخصي في المقطع، ويقول: "شخصيًا وجدته مقطعًا مسليَا، وفي نفس الوقت مزعجًا، فبالنسبة لي عكس تهور السائق المتطفل لكنه في نفس الوقت عكس روحًا مرحة لابن الصحراء بحثًا عن التحدي. وفي حوار أجرته (عكاظ) أمس مع سائق وانيت العراوي قال مشعل الشلوي إنه خرج الصباح الباكر لرعاية مواشيهم وضمان حفظها وعدم إطلاقها استجابة للتعليمات حتى لا تؤثر على مجريات السباق، ففوجئ بمحاذاة المتسابق له وتولدت لديه الرغبة بمجاراته لمسافة قصيرة!".

ضمن المشاهد الغريبة

ويضيف الكاتب: "بغض النظر عن رأينا في تصرف الشاب، فالأكيد أن المقطع المصور سيشاهده مئات الملايين حول العالم، وسيكون ضمن المشاهد الغريبة المرصودة في برامج الغرائب والطرائف ناهيك عن وسائل التواصل الاجتماعي!".

أثره على صورتنا

وينهي "السليمان" متسائلاً: "كيف سيكون أثره على صورتنا كمنظم للسباق؟ في مثل هذه الحالات لا يتوقف الكثيرون عند صورة المجتمع المحلي بقدر ما تجذبهم تفاصيل الحدث نفسه، الذي ستغلب عليه الطرافة ما دام لم ينته بالسوء!.. لكن البعض قد يرى فيه مجازفة خاصة مع بعض ما أثير حول حادثة وفاة المتسابق الفرنسي في نفس السباق الذي أكدت السلطات المحلية على عدم وجود أي شبهة جنائية فيه، وفي كل الأحوال سابق أبو عراوي الريح وكسبها!".

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
03:40 PM

السليمان: هكذا سيرى العالم سباق الوانيت في رالي داكار

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
2,008

يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن فيديو وانيت عراوي وهو يتجاوز أحد متسابقي رالي داكار، يعد مقطعًا مسليًا، وفي نفس الوقت مزعج، لأنه مجازفة كان يمكن أن تنتهي بحادث، لكن العالم سيضعه ضمن المشاهد الغريبة في برامج الغرائب والطرائف.

مسلي ومزعج

وفي مقاله "أبو عراوي يسابق الريح!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "وجد مقطع فيديو لوانيت عراوي يتجاوز أحد متسابقي رالي داكار تداولاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، البعض وجده مقطعًا مسليًا ومثيرًا للإعجاب، بينما وجده البعض الآخر مزعجًا يعكس تهور السائق وتداخله في مسار سباق خطر وكان يمكن أن ينتهي بما لا تحمد عقباه لولا فطنة متسابق الرالي الذي هدّأ من سرعته لمراقبة السائق المتطفل!

يعكس الروح المرحة لابن الصحراء

ويقدم "السليمان" رأيه الشخصي في المقطع، ويقول: "شخصيًا وجدته مقطعًا مسليَا، وفي نفس الوقت مزعجًا، فبالنسبة لي عكس تهور السائق المتطفل لكنه في نفس الوقت عكس روحًا مرحة لابن الصحراء بحثًا عن التحدي. وفي حوار أجرته (عكاظ) أمس مع سائق وانيت العراوي قال مشعل الشلوي إنه خرج الصباح الباكر لرعاية مواشيهم وضمان حفظها وعدم إطلاقها استجابة للتعليمات حتى لا تؤثر على مجريات السباق، ففوجئ بمحاذاة المتسابق له وتولدت لديه الرغبة بمجاراته لمسافة قصيرة!".

ضمن المشاهد الغريبة

ويضيف الكاتب: "بغض النظر عن رأينا في تصرف الشاب، فالأكيد أن المقطع المصور سيشاهده مئات الملايين حول العالم، وسيكون ضمن المشاهد الغريبة المرصودة في برامج الغرائب والطرائف ناهيك عن وسائل التواصل الاجتماعي!".

أثره على صورتنا

وينهي "السليمان" متسائلاً: "كيف سيكون أثره على صورتنا كمنظم للسباق؟ في مثل هذه الحالات لا يتوقف الكثيرون عند صورة المجتمع المحلي بقدر ما تجذبهم تفاصيل الحدث نفسه، الذي ستغلب عليه الطرافة ما دام لم ينته بالسوء!.. لكن البعض قد يرى فيه مجازفة خاصة مع بعض ما أثير حول حادثة وفاة المتسابق الفرنسي في نفس السباق الذي أكدت السلطات المحلية على عدم وجود أي شبهة جنائية فيه، وفي كل الأحوال سابق أبو عراوي الريح وكسبها!".

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