"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-05-04
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين 5 مايو 2020، عن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 28656 إصابة، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 342 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4476 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 191 متوفىً.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
03:40 PM
اخر تعديل
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
04:07 PM
"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين 5 مايو 2020، عن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 28656 إصابة، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 342 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4476 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 191 متوفىً.