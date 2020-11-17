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أمطار الصباح تلطف أجواء جازان وتنبيهات الأرصاد تبشر بالمزيد

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات السلامة

لطفت الأمطار التي شهدتها منطقة جازان اليوم الأجواء وسط درجات حرارة منخفضة، ضمن حالة مطرية ستشهدها المنطقة خلال الأسبوع الجاري وفق للتوقعات.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقه من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول.

وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم المجازفة في السيول والابتعاد عن تجمعات المياة وعدم الخروج أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.

كما أكدت المديرية أنها اتخذت جميع الاحتياطات التي تحول دون وقوع أي حوادث نتيجة للتقلبات الجوية بإعداد الخطط اللازمة وانتشار لدوريات السلامة وإرسال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع، متمنية السلامة للجميع.

أمطار تنبيهات الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار الصباح تلطف أجواء جازان وتنبيهات الأرصاد تبشر بالمزيد
سبق

لطفت الأمطار التي شهدتها منطقة جازان اليوم الأجواء وسط درجات حرارة منخفضة، ضمن حالة مطرية ستشهدها المنطقة خلال الأسبوع الجاري وفق للتوقعات.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقه من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول.

وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم المجازفة في السيول والابتعاد عن تجمعات المياة وعدم الخروج أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.

كما أكدت المديرية أنها اتخذت جميع الاحتياطات التي تحول دون وقوع أي حوادث نتيجة للتقلبات الجوية بإعداد الخطط اللازمة وانتشار لدوريات السلامة وإرسال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع، متمنية السلامة للجميع.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
02:46 PM

أمطار الصباح تلطف أجواء جازان وتنبيهات الأرصاد تبشر بالمزيد

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات السلامة

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محمد المواسي - جازان
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لطفت الأمطار التي شهدتها منطقة جازان اليوم الأجواء وسط درجات حرارة منخفضة، ضمن حالة مطرية ستشهدها المنطقة خلال الأسبوع الجاري وفق للتوقعات.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقه من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول.

وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم المجازفة في السيول والابتعاد عن تجمعات المياة وعدم الخروج أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.

كما أكدت المديرية أنها اتخذت جميع الاحتياطات التي تحول دون وقوع أي حوادث نتيجة للتقلبات الجوية بإعداد الخطط اللازمة وانتشار لدوريات السلامة وإرسال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع، متمنية السلامة للجميع.

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