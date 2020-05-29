وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد المعدّة من وزارة الصحة
صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على التوجيه الملكي الكريم، فإن وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، المعدّة من وزارة الصحة، والتي تغطي الفترة من 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020هـ.
وأوضح المصدر أن البروتوكولات" الوقائية تشمل التالي:ـ
وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد المعدّة من وزارة الصحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-29
صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على التوجيه الملكي الكريم، فإن وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، المعدّة من وزارة الصحة، والتي تغطي الفترة من 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020هـ.
وأوضح المصدر أن البروتوكولات" الوقائية تشمل التالي:ـ
صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على التوجيه الملكي الكريم، فإن وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، المعدّة من وزارة الصحة، والتي تغطي الفترة من 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020هـ.
وأوضح المصدر أن البروتوكولات" الوقائية تشمل التالي:ـ