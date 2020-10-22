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"الأسابيع المقبلة ستكون قاسية".. فرنسا توسع حظر التجول ليشمل 46 مليون نسمة

بعد ساعات من فرضه على باريس و8 مدن كبرى

وسعت السلطات الفرنسية اليوم (الخميس) إجراءات حظر التجول الليلي لتشمل 38 منطقة جديدة، بالإضافة إلى منطقة في "ما وراء البحار".

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس من أن الأسابيع المقبلة ستكون قاسية، وفقاً لـ "فرانس 24".

ومع هذا القرار الجديد، سيسري حظر التجول هذا على نحو 46 مليون نسمة، ما يعني فرنسيين من أصل ثلاثة، وذلك بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية من فيروس كورونا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مساء أمس فرض حظر التجول الليلي، في باريس وثمان من المدن الكبرى.

فيروس كورونا الجديد

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"الأسابيع المقبلة ستكون قاسية".. فرنسا توسع حظر التجول ليشمل 46 مليون نسمة
سبق

وسعت السلطات الفرنسية اليوم (الخميس) إجراءات حظر التجول الليلي لتشمل 38 منطقة جديدة، بالإضافة إلى منطقة في "ما وراء البحار".

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس من أن الأسابيع المقبلة ستكون قاسية، وفقاً لـ "فرانس 24".

ومع هذا القرار الجديد، سيسري حظر التجول هذا على نحو 46 مليون نسمة، ما يعني فرنسيين من أصل ثلاثة، وذلك بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية من فيروس كورونا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مساء أمس فرض حظر التجول الليلي، في باريس وثمان من المدن الكبرى.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
08:36 PM

"الأسابيع المقبلة ستكون قاسية".. فرنسا توسع حظر التجول ليشمل 46 مليون نسمة

بعد ساعات من فرضه على باريس و8 مدن كبرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسعت السلطات الفرنسية اليوم (الخميس) إجراءات حظر التجول الليلي لتشمل 38 منطقة جديدة، بالإضافة إلى منطقة في "ما وراء البحار".

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس من أن الأسابيع المقبلة ستكون قاسية، وفقاً لـ "فرانس 24".

ومع هذا القرار الجديد، سيسري حظر التجول هذا على نحو 46 مليون نسمة، ما يعني فرنسيين من أصل ثلاثة، وذلك بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية من فيروس كورونا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مساء أمس فرض حظر التجول الليلي، في باريس وثمان من المدن الكبرى.

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