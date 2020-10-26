الخريف: إصدار 669 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات 74 مليار ريال منذ بداية العام
وزير الصناعة أشار إلى أن القطاع وفّر خلال المدة نفسها أكثر من 31 ألف وظيفة
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ إنه تم إصدار 669 ترخيصاً صناعياً جديداً، بحجم استثمارات بلغ قرابة 74 مليار ريال منذ بداية عام 2021.
وأضاف الخريف؛ خلال كلمته في جلسات منتدى التسويق المقام في الرياض -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- أن 477 مصنعاً بدأ بعمليات الإنتاج.
وأشار إلى أن القطاع وفّر خلال المدة نفسها أكثر من 31 ألف وظيفة؛ منها 10951 للسعوديين.
الخريف: إصدار 669 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات 74 مليار ريال منذ بداية العام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-26
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ إنه تم إصدار 669 ترخيصاً صناعياً جديداً، بحجم استثمارات بلغ قرابة 74 مليار ريال منذ بداية عام 2021.
وأضاف الخريف؛ خلال كلمته في جلسات منتدى التسويق المقام في الرياض -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- أن 477 مصنعاً بدأ بعمليات الإنتاج.
وأشار إلى أن القطاع وفّر خلال المدة نفسها أكثر من 31 ألف وظيفة؛ منها 10951 للسعوديين.
26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:50 AM
الخريف: إصدار 669 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات 74 مليار ريال منذ بداية العام
وزير الصناعة أشار إلى أن القطاع وفّر خلال المدة نفسها أكثر من 31 ألف وظيفة
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ إنه تم إصدار 669 ترخيصاً صناعياً جديداً، بحجم استثمارات بلغ قرابة 74 مليار ريال منذ بداية عام 2021.
وأضاف الخريف؛ خلال كلمته في جلسات منتدى التسويق المقام في الرياض -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- أن 477 مصنعاً بدأ بعمليات الإنتاج.
وأشار إلى أن القطاع وفّر خلال المدة نفسها أكثر من 31 ألف وظيفة؛ منها 10951 للسعوديين.