مستشفى الملك فهد بجازان يواصل تفوقه على مستوى المملكة

بعد تحقيق قسم الصيدلية المركز الأول في البريد الدوائي

يواصل مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، حصد مراكز متقدمة على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

وحقق قسم الصيدلية بالمستشفى، المركز الأول في خدمة البريد الدوائي، على مستوى المملكة، بعد أن تمكّن القسم من إيصال 4769 شحنة في شهر فبراير الماضي، كما أوصل 4107 شحنات خلال أبريل.

يذكر أنه منذ مطلع يناير وحتى نهاية أبريل تم إيصال 18.721 شحنة إلى منازل المرضى، بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد كرم في وقت سابق بمقر الوزارة، إدارة مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، بعد تجاوز مركز التأهيل الطبي بالمستشفى، لمشروع تحسين جودة الخدمة على مستوى مراكز التأهيل الطبي في نسخته الأولى لعام 2017/ 2018 م، وحصوله على المركز الثاني على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

بينما حقق قسم الأشعة بالمستشفى، المركز الثاني بنسبة 89٪ على مستوى مستشفيات المملكة خلال العام 2019 م، بعد التقييم الميداني من خلال لجنة وزارية تعمل ضمن مشروع التحسين الوزاري لأقسام الأشعة، حيث شمل التقييم 20 مستشفى مرجعي على مستوى المملكة

علمًا أن القسم، حصد على المركز الثالث بنسبة 75٪ خلال 2018م.

من جهة أخرى، قدّمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة جازان، خدماتها لـ 438114 مستفيدًا، خلال الثلث الأول من العام 2021 م، حيث شملت 348888 حالة مرضية و89226 إصابة.

وأوضحت "صحة جازان"، أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ بمستشفى صبيا العام، بلغ 58019 مراجعًا، وبلغ عدد المراجعين لقسم الطوارئ بمستشفى أبو عريش العام 47391 مراجعا.

فيما قدّم مستشفى صامطة العام، خدماته لـ34857 مراجعًا، وبلغ عدد المراجعين لقسم الطوارئ بمستشفى الأمير محمد بن ناصر 22802 مراجع، بالإضافة لـ 15957 مراجعًا لقسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي، خلال الفترة نفسها.