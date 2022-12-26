النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة منذ 22 عامًا.. رصد سمكة تسير على يدين قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا

لأول مرة منذ 22 عامًا، رصدت سمكة نادرة تتحرك في قاع البحر على ما يشبه اليدين في مقدمة جسمها بطريقة أشبه بالمشي، قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا؛ حيث موئلها الأصلي في أستراليا.


آخر مرة يرصد فيها هذا النوع من السمك وردي اللون "يعرف باسم السمكة ذات اليد، handfish" من قبل غواص قبالة سواحل الجزيرة عام 1999، ولم يُرَ بعد ذلك سوى أربع مرات أخرى.

وصنف المسؤولون مؤخرًا هذا النوع من الأسماك بأنه مهدد بالانقراض، خشية انقراضه نهائيًا وندرة وجوده.
باحثون أستراليون يقولون إنهم رصدوه مرة أخرى في مقطع سجلته عدسات الكاميرا في أعماق البحر وجرى التقاطه في وقت سابق هذا العام في حديقة بحرية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لأول مرة منذ 22 عامًا.. رصد سمكة تسير على يدين قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا
سبق

لأول مرة منذ 22 عامًا، رصدت سمكة نادرة تتحرك في قاع البحر على ما يشبه اليدين في مقدمة جسمها بطريقة أشبه بالمشي، قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا؛ حيث موئلها الأصلي في أستراليا.


آخر مرة يرصد فيها هذا النوع من السمك وردي اللون "يعرف باسم السمكة ذات اليد، handfish" من قبل غواص قبالة سواحل الجزيرة عام 1999، ولم يُرَ بعد ذلك سوى أربع مرات أخرى.

وصنف المسؤولون مؤخرًا هذا النوع من الأسماك بأنه مهدد بالانقراض، خشية انقراضه نهائيًا وندرة وجوده.
باحثون أستراليون يقولون إنهم رصدوه مرة أخرى في مقطع سجلته عدسات الكاميرا في أعماق البحر وجرى التقاطه في وقت سابق هذا العام في حديقة بحرية.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
10:19 AM

لأول مرة منذ 22 عامًا.. رصد سمكة تسير على يدين قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
7,678

لأول مرة منذ 22 عامًا، رصدت سمكة نادرة تتحرك في قاع البحر على ما يشبه اليدين في مقدمة جسمها بطريقة أشبه بالمشي، قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا؛ حيث موئلها الأصلي في أستراليا.


آخر مرة يرصد فيها هذا النوع من السمك وردي اللون "يعرف باسم السمكة ذات اليد، handfish" من قبل غواص قبالة سواحل الجزيرة عام 1999، ولم يُرَ بعد ذلك سوى أربع مرات أخرى.

وصنف المسؤولون مؤخرًا هذا النوع من الأسماك بأنه مهدد بالانقراض، خشية انقراضه نهائيًا وندرة وجوده.
باحثون أستراليون يقولون إنهم رصدوه مرة أخرى في مقطع سجلته عدسات الكاميرا في أعماق البحر وجرى التقاطه في وقت سابق هذا العام في حديقة بحرية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,503

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة