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"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1024 خلال الـ24 ساعة الماضية

من الجمرات.. حجاج يعبّرون عن مشاعرهم وما شاهدوه من خدمات: تنظيم ووقاية

قالوا: الدقة واتباع إرشادات الوقاية من كورونا كانت السمة الأبرز خلال موسم هذا العام

رصدت عدسة "سبق" من داخل منشأة الجمرات قبل قليل، توافد عدد من ضيوف الرحمن لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية.

وأظهرت الصور وجود ملصقات التباعد الجسدي أثناء رمي الجمرات، بما يحقق سلامة الحجيج أثناء الرمي؛ وفقًا للبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأخذت "سبق" انطباع عدد من الحجاج أثناء رميهم الجمرات الثلاث؛ لافتين إلى أن دقة التنظيم واتباع إرشادات الوقاية من الفيروس، كانت السمة الأبرز خلال موسم هذا العام الاستثنائي؛ بالإضافة إلى حرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم.

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من الجمرات.. حجاج يعبّرون عن مشاعرهم وما شاهدوه من خدمات: تنظيم ووقاية
سبق

رصدت عدسة "سبق" من داخل منشأة الجمرات قبل قليل، توافد عدد من ضيوف الرحمن لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية.

وأظهرت الصور وجود ملصقات التباعد الجسدي أثناء رمي الجمرات، بما يحقق سلامة الحجيج أثناء الرمي؛ وفقًا للبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأخذت "سبق" انطباع عدد من الحجاج أثناء رميهم الجمرات الثلاث؛ لافتين إلى أن دقة التنظيم واتباع إرشادات الوقاية من الفيروس، كانت السمة الأبرز خلال موسم هذا العام الاستثنائي؛ بالإضافة إلى حرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
11:50 AM

من الجمرات.. حجاج يعبّرون عن مشاعرهم وما شاهدوه من خدمات: تنظيم ووقاية

قالوا: الدقة واتباع إرشادات الوقاية من كورونا كانت السمة الأبرز خلال موسم هذا العام

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
4
974

رصدت عدسة "سبق" من داخل منشأة الجمرات قبل قليل، توافد عدد من ضيوف الرحمن لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية.

وأظهرت الصور وجود ملصقات التباعد الجسدي أثناء رمي الجمرات، بما يحقق سلامة الحجيج أثناء الرمي؛ وفقًا للبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأخذت "سبق" انطباع عدد من الحجاج أثناء رميهم الجمرات الثلاث؛ لافتين إلى أن دقة التنظيم واتباع إرشادات الوقاية من الفيروس، كانت السمة الأبرز خلال موسم هذا العام الاستثنائي؛ بالإضافة إلى حرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم.

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