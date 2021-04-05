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شاهد.. مواطن يوثّق ركوب شخصين في صندوق "وانيت" يحمل شعار أمانة مكة

منظر غير حضاري ومخالف لنقل الركاب

وثّق مواطن، صباح اليوم، سيارة تحمل "إستكر" شعار أمانة العاصمة المقدسة تُقل شخصيْن، عبر صندوقها الخلفي، في منظر غير حضاري، فضلاً عن المخالفة المرورية المرتكبة، والمتمثلة في نقل الركاب في حوض السيارات.

وبحسب موثق الصورة والفيديو، فإن سيارة من نوع "وانيت" تحمل "إستكر" شعار أمانة العاصمة المقدسة تسير على طريق شارع الحج بمكة بالتحديد بمنطقة العدل، تقلّ عبر "صندوقها الخلفي" شخصين لم يتأكد من جنسياتهم، معرضين بذلك أرواحهم للخطر، إلى جانب المنظر غير الحضاري ومخالفة تعليمات المرور.

ولم يتضح بعدُ ما إذا كانت السيارة تتبع لإحدى الشركات المقاولة، أم تتبع لأمانة العاصمة المقدسة، فيما ينتظر أن تطبّق الأمانة الغرامات المستحقة عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مواطن يوثّق ركوب شخصين في صندوق "وانيت" يحمل شعار أمانة مكة
سبق

وثّق مواطن، صباح اليوم، سيارة تحمل "إستكر" شعار أمانة العاصمة المقدسة تُقل شخصيْن، عبر صندوقها الخلفي، في منظر غير حضاري، فضلاً عن المخالفة المرورية المرتكبة، والمتمثلة في نقل الركاب في حوض السيارات.

وبحسب موثق الصورة والفيديو، فإن سيارة من نوع "وانيت" تحمل "إستكر" شعار أمانة العاصمة المقدسة تسير على طريق شارع الحج بمكة بالتحديد بمنطقة العدل، تقلّ عبر "صندوقها الخلفي" شخصين لم يتأكد من جنسياتهم، معرضين بذلك أرواحهم للخطر، إلى جانب المنظر غير الحضاري ومخالفة تعليمات المرور.

ولم يتضح بعدُ ما إذا كانت السيارة تتبع لإحدى الشركات المقاولة، أم تتبع لأمانة العاصمة المقدسة، فيما ينتظر أن تطبّق الأمانة الغرامات المستحقة عليها.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
05:57 PM

شاهد.. مواطن يوثّق ركوب شخصين في صندوق "وانيت" يحمل شعار أمانة مكة

منظر غير حضاري ومخالف لنقل الركاب

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,190

وثّق مواطن، صباح اليوم، سيارة تحمل "إستكر" شعار أمانة العاصمة المقدسة تُقل شخصيْن، عبر صندوقها الخلفي، في منظر غير حضاري، فضلاً عن المخالفة المرورية المرتكبة، والمتمثلة في نقل الركاب في حوض السيارات.

وبحسب موثق الصورة والفيديو، فإن سيارة من نوع "وانيت" تحمل "إستكر" شعار أمانة العاصمة المقدسة تسير على طريق شارع الحج بمكة بالتحديد بمنطقة العدل، تقلّ عبر "صندوقها الخلفي" شخصين لم يتأكد من جنسياتهم، معرضين بذلك أرواحهم للخطر، إلى جانب المنظر غير الحضاري ومخالفة تعليمات المرور.

ولم يتضح بعدُ ما إذا كانت السيارة تتبع لإحدى الشركات المقاولة، أم تتبع لأمانة العاصمة المقدسة، فيما ينتظر أن تطبّق الأمانة الغرامات المستحقة عليها.

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