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"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجزائر: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتان

أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر، تسجيل 175 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 111069 إصابة.

وأشار "فورار" في مؤتمره الصحفي اليومي إلى تسجيل حالتَي وفاة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2945 حالة وفاة، بينما تَماثل للشفاء 162 مريضًا؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 76330 حالة.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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الجزائر: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتان
سبق

أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر، تسجيل 175 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 111069 إصابة.

وأشار "فورار" في مؤتمره الصحفي اليومي إلى تسجيل حالتَي وفاة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2945 حالة وفاة، بينما تَماثل للشفاء 162 مريضًا؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 76330 حالة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
08:19 PM

الجزائر: 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر، تسجيل 175 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 111069 إصابة.

وأشار "فورار" في مؤتمره الصحفي اليومي إلى تسجيل حالتَي وفاة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2945 حالة وفاة، بينما تَماثل للشفاء 162 مريضًا؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 76330 حالة.

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