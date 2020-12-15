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جازان.. حريق يتسبب في 3 إصابات بليغة

نتيجة استخدام خطر للبنزين لطرد الحشرات

‏باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة بيش، حريقًا في فناء منزل بمركز الحقو، تسبب في (3) إصابات بحروق بليغة.

ووفقًا للدفاع المدني فقد جاء ذلك نتيجة استخدام خطر للبنزين لطرد القوارض والحشرات.

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جازان.. حريق يتسبب في 3 إصابات بليغة
سبق

‏باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة بيش، حريقًا في فناء منزل بمركز الحقو، تسبب في (3) إصابات بحروق بليغة.

ووفقًا للدفاع المدني فقد جاء ذلك نتيجة استخدام خطر للبنزين لطرد القوارض والحشرات.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:13 PM

جازان.. حريق يتسبب في 3 إصابات بليغة

نتيجة استخدام خطر للبنزين لطرد الحشرات

A A A
محمد المواسي - جازان
1
5,343

‏باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة بيش، حريقًا في فناء منزل بمركز الحقو، تسبب في (3) إصابات بحروق بليغة.

ووفقًا للدفاع المدني فقد جاء ذلك نتيجة استخدام خطر للبنزين لطرد القوارض والحشرات.

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