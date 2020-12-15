جازان.. حريق يتسبب في 3 إصابات بليغة

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة بيش، حريقًا في فناء منزل بمركز الحقو، تسبب في (3) إصابات بحروق بليغة.
ووفقًا للدفاع المدني فقد جاء ذلك نتيجة استخدام خطر للبنزين لطرد القوارض والحشرات.
باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة بيش، حريقًا في فناء منزل بمركز الحقو، تسبب في (3) إصابات بحروق بليغة.
ووفقًا للدفاع المدني فقد جاء ذلك نتيجة استخدام خطر للبنزين لطرد القوارض والحشرات.
باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة بيش، حريقًا في فناء منزل بمركز الحقو، تسبب في (3) إصابات بحروق بليغة.
ووفقًا للدفاع المدني فقد جاء ذلك نتيجة استخدام خطر للبنزين لطرد القوارض والحشرات.
باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة بيش، حريقًا في فناء منزل بمركز الحقو، تسبب في (3) إصابات بحروق بليغة.
ووفقًا للدفاع المدني فقد جاء ذلك نتيجة استخدام خطر للبنزين لطرد القوارض والحشرات.