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عزفوا نشيد إيران بدلاً عن سوريا.. دمشق ترد على "مفاجأة مباراة كازاخستان"!

موقف رسم الدهشة على وجوه اللاعبين وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي

أكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، طريف قوطرش؛ أنه تقدم بشكوى ضد الاتحاد الكازاخستاني، بسبب خطأ عزف النشيد الإيراني بدلاً عن السوري في لقاء سوريا وكازاخستان بتصفيات كأس العالم.

ووفق ما نقلت "روسيا اليوم"، قال "قوطرش"؛ لتلفزيون الخبر: "تقدمنا بشكوى بحق الاتحاد الكازاخستاني لكرة السلة بسبب عزفهم النشيد الإيراني بدلاً من النشيد السوري قبل لقاء منتخبنا ونظيره الكازاخستاني بتصفيات المونديال".

وتابع: "لا نتحمّل مسؤولية خطأ عزف النشيد، فالخطأ يقع على عاتق الاتحاد الكازاخستاني والاتحاد الآسيوي، وسيترتب على الاتحاد الكازاخستاني المستضيف للقاء غرامة مادية نتيجة ذلك الخطأ".

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر عزف النشيد الإيراني، بدلاً من النشيد الوطني السوري، قبل لقاء سوريا وكازاخستان في أرض الأخيرة، الجمعة الماضي.

وأظهرت مقاطع الفيديو، المفاجأة التي ارتسمت على ملامح لاعبي منتخب سوريا، أثناء سماعهم النشيد الإيراني، قبيل انطلاق المباراة.

وخسر المنتخب السوري المباراة بنتيجة 74 / 84، على أن تلعب مباراة الإياب في دمشق، لتستضيف سوريا بذلك أول مباراة دولية رياضية منذ عام 2011.

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عزفوا نشيد إيران بدلاً عن سوريا.. دمشق ترد على "مفاجأة مباراة كازاخستان"!
سبق

أكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، طريف قوطرش؛ أنه تقدم بشكوى ضد الاتحاد الكازاخستاني، بسبب خطأ عزف النشيد الإيراني بدلاً عن السوري في لقاء سوريا وكازاخستان بتصفيات كأس العالم.

ووفق ما نقلت "روسيا اليوم"، قال "قوطرش"؛ لتلفزيون الخبر: "تقدمنا بشكوى بحق الاتحاد الكازاخستاني لكرة السلة بسبب عزفهم النشيد الإيراني بدلاً من النشيد السوري قبل لقاء منتخبنا ونظيره الكازاخستاني بتصفيات المونديال".

وتابع: "لا نتحمّل مسؤولية خطأ عزف النشيد، فالخطأ يقع على عاتق الاتحاد الكازاخستاني والاتحاد الآسيوي، وسيترتب على الاتحاد الكازاخستاني المستضيف للقاء غرامة مادية نتيجة ذلك الخطأ".

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر عزف النشيد الإيراني، بدلاً من النشيد الوطني السوري، قبل لقاء سوريا وكازاخستان في أرض الأخيرة، الجمعة الماضي.

وأظهرت مقاطع الفيديو، المفاجأة التي ارتسمت على ملامح لاعبي منتخب سوريا، أثناء سماعهم النشيد الإيراني، قبيل انطلاق المباراة.

وخسر المنتخب السوري المباراة بنتيجة 74 / 84، على أن تلعب مباراة الإياب في دمشق، لتستضيف سوريا بذلك أول مباراة دولية رياضية منذ عام 2011.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
01:07 PM

عزفوا نشيد إيران بدلاً عن سوريا.. دمشق ترد على "مفاجأة مباراة كازاخستان"!

موقف رسم الدهشة على وجوه اللاعبين وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، طريف قوطرش؛ أنه تقدم بشكوى ضد الاتحاد الكازاخستاني، بسبب خطأ عزف النشيد الإيراني بدلاً عن السوري في لقاء سوريا وكازاخستان بتصفيات كأس العالم.

ووفق ما نقلت "روسيا اليوم"، قال "قوطرش"؛ لتلفزيون الخبر: "تقدمنا بشكوى بحق الاتحاد الكازاخستاني لكرة السلة بسبب عزفهم النشيد الإيراني بدلاً من النشيد السوري قبل لقاء منتخبنا ونظيره الكازاخستاني بتصفيات المونديال".

وتابع: "لا نتحمّل مسؤولية خطأ عزف النشيد، فالخطأ يقع على عاتق الاتحاد الكازاخستاني والاتحاد الآسيوي، وسيترتب على الاتحاد الكازاخستاني المستضيف للقاء غرامة مادية نتيجة ذلك الخطأ".

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر عزف النشيد الإيراني، بدلاً من النشيد الوطني السوري، قبل لقاء سوريا وكازاخستان في أرض الأخيرة، الجمعة الماضي.

وأظهرت مقاطع الفيديو، المفاجأة التي ارتسمت على ملامح لاعبي منتخب سوريا، أثناء سماعهم النشيد الإيراني، قبيل انطلاق المباراة.

وخسر المنتخب السوري المباراة بنتيجة 74 / 84، على أن تلعب مباراة الإياب في دمشق، لتستضيف سوريا بذلك أول مباراة دولية رياضية منذ عام 2011.

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